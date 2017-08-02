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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:29

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В акимате Актау заявили о бесперебойной заправке газом общественного транспорта

Проблемы с газом, как заявили чиновники, не скажутся на работе общественного городского транспорта. Специально для перевозчиков выделена частная автогазозаправочная станция (АГЗС), которая обеспечивает топливом до 40 машин в день. Об этом сообщили в актауском городском отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.

Фото из архива Lada.kz
В ведомстве отметили, что перебоев в работе городского общественного транспорта, несмотря на газовый коллапс, в регионе не будет.

- Никаких проблем с заправкой газом у перевозчиков нет. У них заключен договор с частной АГЗС, которая обслуживает только автобусные маршруты. И они бесперебойно получают топливо. Ежедневно 40 автобусов без очереди заправляются газом. Все под контролем, ежегодно, когда возникает газовый вопрос, весь общественный и коммунальный транспорт мы контролируем. Ни при одном газовом кризисе ни одна служба у нас не оставалась без газа, - сообщили в актауском городском отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.

Напомним, ситуация на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау остается напряженной. Водители жалуются на длинные очереди за топливом на автозаправках Актау.

Руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита небольшие объемы отгрузки газа на КазГПЗ.

Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, заявила, что на восьми АГЗС Мангистау зафиксированы нарушения при реализации топлива.


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Комментарии ( 3 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:39
Теперь понятно, в чем смысл газового коллапса- они тупо хотят отнять клиентов у таксистов и пересадить их в свои ушатанные пазики.

Кто не разрешает заправщикам продавать газ, которого на самом деле на заправках под завязку? Думаю, акимат.
 
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  • Лесник
 ddd888 (Посетители) Сегодня, 15:38
Ежегодно, когда возникает искусственно созданный газовый вопрос...
 
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  • Лесник
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:11
Акимат как всегда расписался в своей никчемности. Автобусы заправляются это хорошо, а остальные пусть стоят на жаре по четыре часа в очереди, на них плевать. Газ же не продают на лево его просто не хватает.
 
 

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