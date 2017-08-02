В акимате Актау заявили о бесперебойной заправке газом общественного транспорта

Фото из архива Lada.kz
В ведомстве отметили, что перебоев в работе городского общественного транспорта, несмотря на газовый коллапс, в регионе не будет.
- Никаких проблем с заправкой газом у перевозчиков нет. У них заключен договор с частной АГЗС, которая обслуживает только автобусные маршруты. И они бесперебойно получают топливо. Ежедневно 40 автобусов без очереди заправляются газом. Все под контролем, ежегодно, когда возникает газовый вопрос, весь общественный и коммунальный транспорт мы контролируем. Ни при одном газовом кризисе ни одна служба у нас не оставалась без газа, - сообщили в актауском городском отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.
Напомним, ситуация на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау остается напряженной. Водители жалуются на длинные очереди за топливом на автозаправках Актау.
Руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита небольшие объемы отгрузки газа на КазГПЗ.
Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, заявила, что на восьми АГЗС Мангистау зафиксированы нарушения при реализации топлива.
- Никаких проблем с заправкой газом у перевозчиков нет. У них заключен договор с частной АГЗС, которая обслуживает только автобусные маршруты. И они бесперебойно получают топливо. Ежедневно 40 автобусов без очереди заправляются газом. Все под контролем, ежегодно, когда возникает газовый вопрос, весь общественный и коммунальный транспорт мы контролируем. Ни при одном газовом кризисе ни одна служба у нас не оставалась без газа, - сообщили в актауском городском отделе предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии.
Напомним, ситуация на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау остается напряженной. Водители жалуются на длинные очереди за топливом на автозаправках Актау.
Руководители частных АГЗС считают основной причиной дефицита небольшие объемы отгрузки газа на КазГПЗ.
Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, заявила, что на восьми АГЗС Мангистау зафиксированы нарушения при реализации топлива.