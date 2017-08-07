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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 439

За вооруженное ограбление аптеки жителя Актау приговорили к пяти годам тюрьмы

Подсудимый признан виновным по пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой). Об этом сообщили в Актауском городском суде.

Фото из архива Lada.kz
Приговор в отношении ранее судимого жителя Актау 1981 года рождения, который совершил вооруженное нападение на аптеку в 151 доме 3 микрорайона, Актауский городской суд вынес 4 августа.

- Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы согласно пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - рассказали в Актауском городском суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ночью 16 июня мужчина в маске зашел в круглосуточную аптеку, где за кассой стояла беременная женщина-фармацевт. Злоумышленник начал стрелять в воздух из травматического пистолета, требуя деньги. Забрав содержимое кассы, он убежал. Услышав крики о помощи, вслед за злоумышленником побежал проходивший мимо мужчина. Грабитель несколько раз выстрелил в преследователя. Несмотря на это, последний догнал злоумышленника и задержал до приезда полиции.

Героем, обезвредившим грабителя, оказался Иван Закон, житель 3 микрорайона. Мужчина получил ранение в грудь и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Позже его представили к награде за проявленную смелость. На сегодняшний день, как сообщил Иван Закон, обещанную награду он не получил.


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Комментарии ( 1 )

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Это не я (Посетители) Сегодня, 13:32
У героя реальные имя и фамилия? Или поэтический псевдоним?))

Нет, это не я, а если даже я то вы все равно ничего не докажите
 
 

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