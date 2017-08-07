За вооруженное ограбление аптеки жителя Актау приговорили к пяти годам тюрьмы

Фото из архива Lada.kz
Приговор в отношении ранее судимого жителя Актау 1981 года рождения, который совершил вооруженное нападение на аптеку в 151 доме 3 микрорайона, Актауский городской суд вынес 4 августа.
- Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы согласно пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - рассказали в Актауском городском суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, ночью 16 июня мужчина в маске зашел в круглосуточную аптеку, где за кассой стояла беременная женщина-фармацевт. Злоумышленник начал стрелять в воздух из травматического пистолета, требуя деньги. Забрав содержимое кассы, он убежал. Услышав крики о помощи, вслед за злоумышленником побежал проходивший мимо мужчина. Грабитель несколько раз выстрелил в преследователя. Несмотря на это, последний догнал злоумышленника и задержал до приезда полиции.
Героем, обезвредившим грабителя, оказался Иван Закон, житель 3 микрорайона. Мужчина получил ранение в грудь и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Позже его представили к награде за проявленную смелость. На сегодняшний день, как сообщил Иван Закон, обещанную награду он не получил.
- Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы согласно пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - рассказали в Актауском городском суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, ночью 16 июня мужчина в маске зашел в круглосуточную аптеку, где за кассой стояла беременная женщина-фармацевт. Злоумышленник начал стрелять в воздух из травматического пистолета, требуя деньги. Забрав содержимое кассы, он убежал. Услышав крики о помощи, вслед за злоумышленником побежал проходивший мимо мужчина. Грабитель несколько раз выстрелил в преследователя. Несмотря на это, последний догнал злоумышленника и задержал до приезда полиции.
Героем, обезвредившим грабителя, оказался Иван Закон, житель 3 микрорайона. Мужчина получил ранение в грудь и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Позже его представили к награде за проявленную смелость. На сегодняшний день, как сообщил Иван Закон, обещанную награду он не получил.