Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

Обзор ситуации на газовых заправках Актау

АГЗС «Казмунайгаз» напротив спортивного комплекса «Орбита». Газ есть, очередь.

АГЗС «Мирал», 29 А микрорайон. Газ есть. Очереди нет.

АГЗС «Акнур», 29 А микрорайон. Газ есть. Очереди нет.

АГЗС «Аида» в 16 микрорайоне. Газ есть. Очереди нет.

АГЗС «Берекет» в районе базы ОРСа. Очереди нет.

АГЗС в районе базы ОРСа. Газ есть. Очереди нет.

АГЗС в районе рынка «Асар». Газ есть. Очереди нет.

АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.

АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ есть. Очереди нет.

АГЗС в районе Приозерного. Газ есть. Очереди нет.

АГЗС в 16 микрорайоне. Газа нет.

АГЗС «Газ» в районе поселка Приозёрный. Газа нет.