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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 471

Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

Корреспонденты Lada.kz побывали на нескольких автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Актау и пригороде. На большинстве АГЗС газ в свободной продаже, очередь только на заправках «КазМунайГаз». В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области сообщили, что в сентябре в регион прибудет еще 1000 тонн газа из Актобе.

Фото автора
В Мангистау уже доставили 800 тонн топлива из Актобе. Остальные 1200 тонн топлива, по словам Бекгали Жубанова, заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, доставят в регион до конца августа.

- Под руководством акима мы вышли на Министерство энергетики с официальным письмом, чтоб они выделили еще 1000 тонн топлива на сентябрь. Дополнительный объем необходим для запаса, чтобы не было повторного дефицита, - сказал Бекгали Жубанов.

Обзор ситуации на газовых заправках Актау


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Казмунайгаз» напротив спортивного комплекса «Орбита». Газ есть, очередь.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Мирал», 29 А микрорайон. Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Акнур», 29 А микрорайон. Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Аида» в 16 микрорайоне. Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Берекет» в районе базы ОРСа. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС в районе базы ОРСа. Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС в районе рынка «Асар». Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС в районе Приозерного. Газ есть. Очереди нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС в 16 микрорайоне. Газа нет.


Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

АГЗС «Газ» в районе поселка Приозёрный. Газа нет.


Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз». Руководители АГЗС в Актау заявили, что автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе. Бекгали Жубанов заявил, что сжиженный газ из Актобе не уступает по качеству жанаозенскому.


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Комментарии ( 1 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 15:04
Почему КМГ не работает ночью? Вчера все иx заправки были закрыты, с какого перепугу?
 
 

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