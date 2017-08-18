Обзор ситуации на газовых заправках Актау 18 августа

В Мангистау уже доставили 800 тонн топлива из Актобе. Остальные 1200 тонн топлива, по словам Бекгали Жубанова, заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, доставят в регион до конца августа.
- Под руководством акима мы вышли на Министерство энергетики с официальным письмом, чтоб они выделили еще 1000 тонн топлива на сентябрь. Дополнительный объем необходим для запаса, чтобы не было повторного дефицита, - сказал Бекгали Жубанов.
Обзор ситуации на газовых заправках Актау
АГЗС «Казмунайгаз» напротив спортивного комплекса «Орбита». Газ есть, очередь.
АГЗС «Мирал», 29 А микрорайон. Газ есть. Очереди нет.
АГЗС «Акнур», 29 А микрорайон. Газ есть. Очереди нет.
АГЗС «Аида» в 16 микрорайоне. Газ есть. Очереди нет.
АГЗС «Берекет» в районе базы ОРСа. Очереди нет.
АГЗС в районе базы ОРСа. Газ есть. Очереди нет.
АГЗС в районе рынка «Асар». Газ есть. Очереди нет.
АГЗС «Айкел», СОТ «Электрик». Газ есть. Очереди нет.
АГЗС «Аккун» в 22 микрорайоне. Газ есть. Очереди нет.
АГЗС в районе Приозерного. Газ есть. Очереди нет.
АГЗС в 16 микрорайоне. Газа нет.
АГЗС «Газ» в районе поселка Приозёрный. Газа нет.
Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали
увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз». Руководители АГЗС в Актау заявили
, что автовладельцы не хотят заправляться газом из Актобе. Бекгали Жубанов заявил
, что сжиженный газ из Актобе не уступает по качеству жанаозенскому.