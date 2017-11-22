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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 22:56

Просмотров: 237

В Каспийском море за сутки произошло три землетрясения

В Каспийском море 22 ноября 2017 года зафиксировано три землетрясения. Об этом сообщил республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана.

Эпицентры землетрясений
Землетрясения были зафиксированы 22 ноября 2017 года на глубине 30 и 60 километров.

Как сообщает республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана(НАНА), первый толчок был зафиксирован в акватории Каспия в 3:36 (03:36:11 UTC) магнитудой в 3.2 балла. Координаты гипоцентра 39.52 51.34.

Еще одно землетрясение магнитудой 3.2 балла было зарегистрировано в 10:25 (10:25:43 UTC). Координаты гипоцентра 41.60 49.79.

В Каспийском море за сутки произошло три землетрясения


Третий толчок магнитудой в 3.3 балла зафиксирован в Каспийском море в 11:18 (11:18:08 UTC). Сведений о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытий не поступало.

Напомним, ранее землетрясения в Каспийском море происходили 8 ноября, были зафиксированы 22 и 30 октября, случались 10 августа, 28 и 29 июня.

Скриншот с карты


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Комментарии ( 1 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 23:03
Слишком часты стали землетрясения...в Каспии..
 
 

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