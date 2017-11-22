В Каспийском море за сутки произошло три землетрясения

Как сообщает республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана(НАНА), первый толчок был зафиксирован в акватории Каспия в 3:36 (03:36:11 UTC) магнитудой в 3.2 балла. Координаты гипоцентра 39.52 51.34.
Еще одно землетрясение магнитудой 3.2 балла было зарегистрировано в 10:25 (10:25:43 UTC). Координаты гипоцентра 41.60 49.79.
Третий толчок магнитудой в 3.3 балла зафиксирован в Каспийском море в 11:18 (11:18:08 UTC). Сведений о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытий не поступало.
Напомним, ранее землетрясения в Каспийском море происходили 8 ноября, были зафиксированы 22 и 30 октября, случались 10 августа, 28 и 29 июня.
Скриншот с карты