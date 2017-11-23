«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 23 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.22 KZT
  • €1 = 388.07 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 158

Защищать каспийского тюленя будут два приложения Боннской конвенции

Страны-участницы Боннской конвенции обязаны соблюдать запрет на добычу млекопитающего и должны прикладывать усилия для сохранения и восстановления популяции и уменьшения воздействия неблагоприятных факторов. Об этом сообщает Kaspika (Агентство по спасению каспийских тюленей ).

Фото с сайта kaspika.org
Для включения в Приложения каспийского тюленя представил департамент окружающей среды правительства Исламской Республики Иран на XII сессии Конференции сторон в Маниле, сообщает Kaspika.

В Приложении I Боннской конвенции опубликованы мигрирующие виды животных, которым угрожает исчезновение.

В Приложение II внесены мигрирующие виды, которым нужно или было бы полезно международное сотрудничество.

Цель Боннской конвенции - сохранение наземных и морских мигрирующих животных, а также мигрирующих птиц по всему их ареалу.

В число участников соглашения входят более 100 стран Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Океании. Конвенцию подписали в 1979 году в Вене. Соглашение вступило в силу в 1983 году.

Охрану флоры и фауны Каспия представители прикаспийских стран обсуждают на Межправительственной комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, сообщает 24.kz.

Мораторий на коммерческий вылов осетра, действующий с 1 января 2014 года в Казахстане, России, Азербайджане, Иране и Туркменистане, продлили до 2018 года.

Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущими годами численность осетровых и других видов рыб на Каспии уменьшилась в несколько раз, поэтому комиссия обсуждает и договор о пятистороннем моратории на вылов осетровых на длительный период.

Ожидается, что стороны подпишут и протокол по борьбе с браконьерством.

Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли. Затем экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.

Позже причиной смерти 300 тюленей на Каспии назвали сети и ледоколы. Версию болезни и отравления животных в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) опровергли.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Егерь (Посетители) Сегодня, 15:55
Если я правильно понял, браконьеры это те, кто мутит воду на Кашагане. Поглядим, сколько тушек вынесет на берег следующей весной. Вопреки двум приложениям Боннской конвенции.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика