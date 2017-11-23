Защищать каспийского тюленя будут два приложения Боннской конвенции

В Приложении I Боннской конвенции опубликованы мигрирующие виды животных, которым угрожает исчезновение.
В Приложение II внесены мигрирующие виды, которым нужно или было бы полезно международное сотрудничество.
Цель Боннской конвенции - сохранение наземных и морских мигрирующих животных, а также мигрирующих птиц по всему их ареалу.
В число участников соглашения входят более 100 стран Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Европы и Океании. Конвенцию подписали в 1979 году в Вене. Соглашение вступило в силу в 1983 году.
Охрану флоры и фауны Каспия представители прикаспийских стран обсуждают на Межправительственной комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, сообщает 24.kz.
Мораторий на коммерческий вылов осетра, действующий с 1 января 2014 года в Казахстане, России, Азербайджане, Иране и Туркменистане, продлили до 2018 года.
Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущими годами численность осетровых и других видов рыб на Каспии уменьшилась в несколько раз, поэтому комиссия обсуждает и договор о пятистороннем моратории на вылов осетровых на длительный период.
Ожидается, что стороны подпишут и протокол по борьбе с браконьерством.
Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли. Затем экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.
Позже причиной смерти 300 тюленей на Каспии назвали сети и ледоколы. Версию болезни и отравления животных в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) опровергли.