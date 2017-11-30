Бисенгали Кенжалиев: Информация о передаче капсулы времени в музей не подтвердилась

- Есть информация о том, что в 2000-х годах на месте закладки послания проводили ремонтные работы и капсулу передали в Мангистауский областной историко-краеведческий музей. Директор музея Тамара Жумалиева, которая там работает с 1995 года, она хорошо знает город, его историю. По словам директора, в фондах капсулы нет. Поэтому поиски остановили, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.
Информацию о том, что капсулу ищут не там, где она была заложена, в акимате Актау тоже не подтвердили.
- Мы у всех старейшин и участников закладки спросили, где она производилась, могла ли капсула оказаться в другом месте. Но этот факт не подтвердился. Мы вблизи стелы и под ней все обследовали, но капсулу не нашли, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.
По словам руководителя отдела внутренней политики акимата Актау, участница закладки капсулы Марина Остапенко, которая 1 декабря приедет из Ижевска, выступит перед горожанами.
- Всех тех, кто 1 декабря приедет на мероприятие, мы поздравим с этой датой. Гостья из Ижевска, которая закладывала капсулу, выступит с поздравительной речью и расскажет, что было в послании, - отметил Бисенгали Кенжалиев.
Напомним, ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события. Капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря. Два дня местные власти пытались найти капсулу времени. В сети появилось объявление о продаже запасной капсулы времени за четыре миллиона тенге.
Фото из архива Lada.kz