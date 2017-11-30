«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 30 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.61 KZT
  • €1 = 393.42 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:34

Просмотров: 2292

Бисенгали Кенжалиев: Информация о передаче капсулы времени в музей не подтвердилась

Капсулу времени не передавали в музей. Об этом сообщил Бисенгали Кенжалиев, руководитель отдела внутренней политики акимата Актау со ссылкой на директора Мангистауского областного историко-краеведческого музея.

Иллюстративное фото
Бисенгали Кенжалиев заявил: в фондах областного музея капсулы с посланием поколению 2017 года нет.

- Есть информация о том, что в 2000-х годах на месте закладки послания проводили ремонтные работы и капсулу передали в Мангистауский областной историко-краеведческий музей. Директор музея Тамара Жумалиева, которая там работает с 1995 года, она хорошо знает город, его историю. По словам директора, в фондах капсулы нет. Поэтому поиски остановили, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.

Информацию о том, что капсулу ищут не там, где она была заложена, в акимате Актау тоже не подтвердили.

- Мы у всех старейшин и участников закладки спросили, где она производилась, могла ли капсула оказаться в другом месте. Но этот факт не подтвердился. Мы вблизи стелы и под ней все обследовали, но капсулу не нашли, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.

По словам руководителя отдела внутренней политики акимата Актау, участница закладки капсулы Марина Остапенко, которая 1 декабря приедет из Ижевска, выступит перед горожанами.

- Всех тех, кто 1 декабря приедет на мероприятие, мы поздравим с этой датой. Гостья из Ижевска, которая закладывала капсулу, выступит с поздравительной речью и расскажет, что было в послании, - отметил Бисенгали Кенжалиев.

Напомним, ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события. Капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря. Два дня местные власти пытались найти капсулу времени. В сети появилось объявление о продаже запасной капсулы времени за четыре миллиона тенге.


Фото из архива Lada.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 15 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Егерь (Посетители) Сегодня, 10:30
Цитата: RED SUN
Вы целую страну под названием СССР профукали,

Почему "вы", а не "мы"?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Куратор (Посетители) Сегодня, 10:28
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mr.Freeman
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 10:24
Народ вы о чем?! Вы целую страну под названием СССР профукали, жители которого и заложили эту несчастную капсулу. Это тоже самое, что ныть о прыще на лице, когда тебе ампутировали ногу выше колен...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Mr.Freeman (Посетители) Сегодня, 10:16
Местныи,
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Жозеф де Местра
Смысл выражения: если правительство плохо, аморально, неэффективно, то-виноваты в этом сами граждане страны, которые позволяют такому правительству существовать и не могут его контролировать!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Kayaba
  • Mestnyi
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 09:41
ищут пожарные, ищет милиция....

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Джулия
  • Mestnyi
 Куратор (Посетители) Сегодня, 09:35
Такая вот у нас криворукая власть. Они готовы все праздники и даты приурочить ко дню борьбы со СПИДом. За что боритесь, мудрецы?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 death cops (Посетители) Сегодня, 09:33
Не вините акимат. Всё тут ясно: два варрианта, реалистический-прилители пришельцы и изъяли послание. Второй фантастический-типа кому то отдали на хранение. bazar

Добродел.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Victoria
  • Куратор
  • кукла
  • elek
  • Mestnyi
 Джулия (Посетители) Сегодня, 09:14
- Мы у всех старейшин и участников закладки спросили, где она производилась, могла ли капсула оказаться в другом месте. Но этот факт не подтвердился. Мы вблизи стелы и под ней все обследовали, но капсулу не нашли, - сообщил Бисенгали Кенжалиев.

Я не поняла!!! Это что? Сложности перевода что ли? Дело не в том что участники закладки в другом месте закопали капсулу, а в том что другие "товарищи", которые совсем нам не "товарищи" перенесли тумбу, забыв прихватить капсулу и вместо того чтобы рыть там где ее закапали изначально(где раньше стояла тумба), усиленно в ядро земли врываются там куда перенесли пустую трубу с бетоном . Даже тумбу саму с оригинальным белым камнем уже похерили, остался только бетон с трубой, который облицевали по своему хотению блеклым мрамором. Спс что не облицовочной плиткой

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Джулия
  • leo529
  • Куратор
  • elek
  • веснушка
  • Mestnyi
 Галина Демиденко (Посетители) Сегодня, 09:13
Я тоже участник закладки капсулы.училась в 8 классе первой школы, была комсомолкой.чудесное празднование 50- ти летия Советской власти.даже тачанка с Чапаевым и пулеметом была!!! А при закладке послания потомкам 2017 года выступал Рубен Армаисович Григорян.Все было очень торжественно. А потом я каждый день все 50 лет ходила мимо этого постамента и ждала 2017 года.. А ждать то оказывается и нечего было.. Все...Сказка закончилась...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Морской (Посетители) Сегодня, 09:05
Ну все,вопрос закрыт.Очередное подтверждение беспомощности власти,и общества. Никто за это не ответит,никому ничего не докажешь. Расходимся...
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика