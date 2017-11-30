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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 1655

Программа праздничных мероприятий в Актау ко Дню Первого Президента

Программу мероприятий, которые пройдут 1 декабря, предоставили в акимате Актау.

Фото из архива Lada.kz
В День Первого Президента в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мангистау Арена» пройдет областной турнир по настольному теннису. Начало в 10:00.

В торгово-развлекательном комплексе «Актау» 1 декабря в 15:00 состоится областной чемпионат по хоккею.

Также в этот день запланирован кросс среди учащихся средних школ, студентов и жителей города. Пройдет мероприятие на площади «Астана» в 4 микрорайоне. Начало в 10:30.

Праздничный концерт, посвященный Дню Первого Президента, пройдет 1 декабря в 11:00 на площади «Астана». В это же время будет работать ярмарка сладостей.

Спортивные состязания среди жителей Актау по поднятию гири, армрестлингу, перетягиванию каната, асык ату и дартсу пройдут 1 декабря в 11:00 на площади «Астана».

Напомним, Бисенгали Кенжалиев, руководитель городского отдела внутренней политики акимата Актау, ранее сообщил, что участница закладки капсулы времени Марина Остапенко, которая 1 декабря приедет в Актау из Ижевска, выступит перед горожанами.

Ранее на 1 декабря запланировали вскрытие капсулы времени. Но найти ее не удалось, над чем посмеялись пользователи сети.


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Комментарии ( 3 )

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 Василиса (Посетители) Сегодня, 12:37
Веселые старты (((((((((((
Я родилась и выросла в Шевченко (Актау). Стелла с капсулой меня всегда интересовала. Можно сказать,как не пройдешь мимо неё, так думаешь: скоро... скоро... интересно нам это было. Ждали...Родителей расспрашивала а что, да как.. Теперь вот не выполнили завет наших потомков, наших предшественников, наших родителей. Для меня праздник как-то омрачился.Какой-то есть внутренний протест тому, что во время не вскрыли, тому, что соединили день вскрытия и 1 декабря, а потеряли письмо - так вообще огорчение, обида. Это лично моё мнение.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:33
А я бы замутил квест по поиску ненайденной капсулы. С призовым фондом. Народу бы с лопатами набежало... crazy
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 11:48
Всех с наступающим великим праздником! applause
 
 

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