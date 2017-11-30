Программа праздничных мероприятий в Актау ко Дню Первого Президента

В торгово-развлекательном комплексе «Актау» 1 декабря в 15:00 состоится областной чемпионат по хоккею.
Также в этот день запланирован кросс среди учащихся средних школ, студентов и жителей города. Пройдет мероприятие на площади «Астана» в 4 микрорайоне. Начало в 10:30.
Праздничный концерт, посвященный Дню Первого Президента, пройдет 1 декабря в 11:00 на площади «Астана». В это же время будет работать ярмарка сладостей.
Спортивные состязания среди жителей Актау по поднятию гири, армрестлингу, перетягиванию каната, асык ату и дартсу пройдут 1 декабря в 11:00 на площади «Астана».
Напомним, Бисенгали Кенжалиев, руководитель городского отдела внутренней политики акимата Актау, ранее сообщил, что участница закладки капсулы времени Марина Остапенко, которая 1 декабря приедет в Актау из Ижевска, выступит перед горожанами.
Ранее на 1 декабря запланировали вскрытие капсулы времени. Но найти ее не удалось, над чем посмеялись пользователи сети.