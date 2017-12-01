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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 4885

Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко

Обращение к поколению 2017 года зачитала Марина Остапенко, которая в 1967 году приняла участие в церемонии закладки капсулы.

Марина остапенко. Скриншот видео
Внутри капсула была залита воском.

Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко


- Мы пишем вам в знаменательный день – юбилей нашей советской страны. Ей сегодня 50. Вам, пионерам далекого года, обгоняя луч быстрого света, улетают наши мечты, пионеров XX века. Кто вы, какие вы, пионеры 2017 года?, - так начинается послание.


О запасной копии послания рассказал Николай Баев, который в период с 1988 по 1991 годы был первым секретарем Шевченковского горкома партии, а с декабря 1997 года по февраль 1999 года занимал должность акима Мангистауской области.

- Партийные органы всегда предусматривали на несколько шагов вперед, поэтому сделали дубликат письма. Он хранился в горкоме партии, - рассказал Николай Иванович.

Все эти годы, как рассказывает Николай Баев, он хранил капсулу у себя. Когда зашел спор о размерах капсулы, он ее сфотографировал и переслал другу. Неизвестный, как отметил Николай Баев, взломал его аккаунт и фото оказались на сайте объявлений.

Сегодня послание поколению 2017 года передали в Мангистауский областной краеведческий музей.

Полный текст и другую информацию Lada.kz опубликует позже.

Запись прямой трансляции из КДК имени Абая можно посмотреть здесь.

Напомним, от закладки капсулы с посланием поколению 2050 года, местные власти решили отказаться.


Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко
Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко
Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко
Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко
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Комментарии ( 29 )

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логин (Посетители) Сегодня, 14:27
Дубликат капсулы? В 1967г или в 90 годы?Значит её вскрывали.....("А царь то не настоящий...")
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:24
Если порыться в архивах, текст послания должно быть отражено в областных, местных СМИ, того времени. Не может быть, чтобы СМИ того времени проигнорировало эт мероприятие
 
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Едрапед (Посетители) Сегодня, 14:20
Цитата: логин
А где был Баев в 1967г.? И почему он не говорил о запасной капсуле 7 ноября 2017г.у него хранящей,если пошли всякие слухи

Возможно, он даже не в курсе происходящих сейчас событий...

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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  • Lisi4ka
 Горошик (Посетители) Сегодня, 14:07
Цитата: Lisi4ka
А Марина умница! Хорошо прочитала!

Марина хорошо прочитала? Выходит первооткрыватели допустили ошибку в тексте, а не Марина? Да ещё не одну ... Марина прочитала, что первый нефтяной фонтан забил на Мангышлаке 6 июля, а он на самом деле забил 5 июля. Тот, кто писал этот текст, не мог не знать об этом, если действительно писали в 1967 году.
Далее - весь СССР был в печали, когда объявили о том, что капсула межпланетной станции "Венера-4" была раздавлена высоким давлением не долетев до поверхности Венеры Около 30 км.. Она была рассчитана на давление 20 атмосфер, а на Венере оказалось около 100 атмосфер. Полёт и посадка на Венеру была приурочена к 50-летию Революции, как и закладка капсулы в Шевченко. На Мангышлаке хорошо знали об этом фиаско и были расстроены неудачей СССР. Никакой мягкой посадки не было, как было заявлено в тексте.
Далее следует ещё одна ложь или ошибка (понимайте, как хотите, но подозрительно - слишком много неточностей, что несвойственно комсомольцам и коммунистам того времени). В записке говорится, что 29 июня 1964 года в г. Шевшенко прибыл первый железнодорожный состав из Макат. Это ложь и такое не могли написать первооткрыватели! В этот день и год произошла стыковка 704 километровой железнодорожной ветки, а первый состав прибыл в Шевченко действительно из Макат, но двумя годами позже - 30 декабря 1966 года.
В прошлом году железнодорожники, да и регион в целом широко отпраздновали 50-летие "День образования железной дороги" и прибытие первого поезда на станцию Мангышлак.
В заключении хочу сказать, что слишком много допущено ошибок и неточностей в тексте, чего первопроходцы сделать просто не могли. Не верю, что ими написан этот текст. Не верю!!!
Сылка - ПЕРВЫЙ СОСТАВ
Ссылка - фиаско "Венеры-4"
 
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  • Ingul
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:57
в те года были построены заводы которые работали иль готовились к пуску. там работали наши родители и многие из нас после школ,училищ ...в моём цехе на заводе был плакат-лозунг -Мы уверено смотрим в будущее!...сейчас этих заводов нет, почти нет...
 
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  • Едрапед
 логин (Посетители) Сегодня, 13:48
А где был Баев в 1967г.? И почему он не говорил о запасной капсуле 7 ноября 2017г.у него хранящей,если пошли всякие слухи
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:44
Егерь,
Капсула была предназначена поколению 2017 года
 
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ShEV (Посетители) Сегодня, 13:33
Народу "откоряку"придумали,по типу "штрафстоянки",чтоб скрыть покупку этой капсулы на деньги налогоплательщиков...
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 13:31
Цитата: Ну Ну
Почему заранее не смогли организовать присутствие тех кому эт было предназначено

Послание было адресовано пионерам. Но во всей разношерстной толпе они не смогли найти ни одного пионера.
 
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  • Егерь
 sop (Посетители) Сегодня, 12:59
Ну Ну,
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Почти заранее- вчера вечером около 20-00 было приглашение dance
 
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