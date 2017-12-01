Какие вы, пионеры 2017 года? Послание зачитала Марина Остапенко

- Мы пишем вам в знаменательный день – юбилей нашей советской страны. Ей сегодня 50. Вам, пионерам далекого года, обгоняя луч быстрого света, улетают наши мечты, пионеров XX века. Кто вы, какие вы, пионеры 2017 года?, - так начинается послание.

Внутри капсула была залита воском.О запасной копии послания рассказал Николай Баев, который в период с 1988 по 1991 годы был первым секретарем Шевченковского горкома партии, а с декабря 1997 года по февраль 1999 года занимал должность акима Мангистауской области.- Партийные органы всегда предусматривали на несколько шагов вперед, поэтому сделали дубликат письма. Он хранился в горкоме партии, - рассказал Николай Иванович.Все эти годы, как рассказывает Николай Баев, он хранил капсулу у себя. Когда зашел спор о размерах капсулы, он ее сфотографировал и переслал другу. Неизвестный, как отметил Николай Баев, взломал его аккаунт и фото оказались на сайте объявлений.Сегодня послание поколению 2017 года передали в Мангистауский областной краеведческий музей.Полный текст и другую информацию Lada.kz опубликует позже.Запись прямой трансляции из КДК имени Абая можно посмотреть здесь Напомним, от закладки капсулы с посланием поколению 2050 года, местные власти решили отказаться.