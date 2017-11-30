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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 1491

В Актау не планируют закладывать капсулу с посланием поколению 2050 года

Церемонию, ранее запланированную на 1 декабря, отменили. Об этом рассказала Гульжазира Алдашева, руководитель отдела культуры и развития языков акимата Актау.

фото из архива lada.kz
Решение, по словам Гульжазиры Алдашевой, принял организационный комитет.

Завтра, 1 декабря, во время мероприятий, посвященных Дню Первого Президента Казахстана, зачитают обращение к современной молодежи, в котором говорится о мире, дружбе и согласии. Об этом рассказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Актау.

- Капсулы закладывались 40-50 лет назад – это атрибуты и формат чуть-чуть другого времени, поэтому заложения новой капсулы не будет, - дополнила заместитель акима Актау.


В отделе внутренней политики акимата Актау сообщили, что Марина Остапенко, которая принимала участие в закладке капсулы в 1967 году, приедет в Актау 1 декабря из Ижевска и выступит перед горожанами.

Напомним, ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.

Капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.

Два дня местные власти пытались найти капсулу времени. В сети появилось объявление о продаже запасной капсулы времени за четыре миллиона тенге.

Тимур Ниталиев, Сергей Кораблев


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Комментарии ( 22 )

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Егерь (Посетители) Сегодня, 19:59
Разумное решение. У страны без будущего не будет следующих поколений. Да и нынешняя власть прекрасно знает, что ведет страну в небытие.
 
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  • Тихо
 Джулия (Посетители) Сегодня, 19:54
Может нам виртуальное послание составить потомкам... хотя нет, лучше просто "поколению 50-х". Можно пожелать чтоб оралманы наконец захотели найти себе работу и перестать быть иждивенцами. Чтобы работы хватало на всех, включая быстро увеличивающееся в количестве подрастающее поколение. Чтобы не было людей, которые вынуждены стоять с протянутой рукой. Чтоб у стариков хватало на все пенсии, а больным государство будет помогать. Ну а многодетные научатся сами рассчитывать сколько надо зарабатывать чтобы прокормить всех своих детей... или наоброт. Ну и так далее...

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • дорожник
  • Тихо
  • Mongoose
  • leo529
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:48
Поздравляю нас всех, товарищи! У нас потеряли прошлое и отменили будущее. Да здравствует город-404! applause stena
 
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  • Егерь
  • Швейк
 Тихо (Посетители) Сегодня, 19:45
Комментарий удалён за нарушение правил

зачитают обращение к современной молодежи, в котором говорится о мире, дружбе и согласии.
Интересуюсь по теме,чьё обращение будут зачитывать? question
 
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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 19:38
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-1
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Feniks (Посетители) Сегодня, 19:33
olegscorpion,
Да, вы правы. В Акимате работают не дальновидные и не образованные люди. Но это не вина народа. Ведь они назначены приказом выше.
 
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  • Егерь
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 olegscorpion (Посетители) Сегодня, 19:19
У нас что в акимате работают судя по всему не далёкие люди. Если уж зам акима считает что закладка капсулы это пережиток прошлого то тут уж надо признать то, что в акимате не понимают элементарных вещей, а это уже признак как минимум не уважения к народу. А капсулу к сведению работников акимата закладывалась и закладывается до сих пор в разных частях мира, что юы передать свои эмоции, мечты и смысл жизни далекому будущему, что бы потомки знали и помнили как жили и чем дышали их предки.
 
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Feniks (Посетители) Сегодня, 19:18
Цитата: DSA
Побыстрее перейти на латиницу, и, как сказал Елбасы, стремительно ворваться в 30 развитых стран. В 30 развитых стран до сих пор не может попасть даже Китай.

Говоря про 30 развитых стран, он не понимает, что это. Если даже Китая в этой тридцатке нет.
Развитые страны- это сильная конкуренция. А в Казахстане ее нет.
 
-1
  • Бендэр
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  • Feniks
 DSA (Посетители) Сегодня, 18:53
Цитата: kk13
в 30 последних не развитых государств

Мы как раз там, если убрать нефть. Только за счет нефти пока выходим.
 
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 kk13 (Посетители) Сегодня, 18:45
Нашему ГОСУДАРСТВУ не надо проблем на счет потомков а нашим чинушам подавно!!! Лишь бы урвать у народа ..... после нас хоть ПОТОП!!! С такими бумажными (статистика) темпами как бы нам не оказаться в 30 последних не развитых государств
 
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