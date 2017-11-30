В Актау не планируют закладывать капсулу с посланием поколению 2050 года

- Капсулы закладывались 40-50 лет назад – это атрибуты и формат чуть-чуть другого времени, поэтому заложения новой капсулы не будет, - дополнила заместитель акима Актау.

Решение, по словам Гульжазиры Алдашевой, принял организационный комитет.Завтра, 1 декабря, во время мероприятий, посвященных Дню Первого Президента Казахстана, зачитают обращение к современной молодежи, в котором говорится о мире, дружбе и согласии. Об этом рассказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Актау.В отделе внутренней политики акимата Актау сообщили , что Марина Остапенко, которая принимала участие в закладке капсулы в 1967 году, приедет в Актау 1 декабря из Ижевска и выступит перед горожанами.Напомним, ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.Капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.Два дня местные власти пытались найти капсулу времени. В сети появилось объявление о продаже запасной капсулы времени за четыре миллиона тенге.Тимур Ниталиев, Сергей Кораблев