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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 349

Вложить 942 миллиона тенге планируют в завершение строительства Центра охраны матери и ребенка в Актау

Средства выделили из бюджета Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе акима региона.

Фото из архива Lada.kz
Центр охраны матери и ребенка в Актау построили в 34«А» микрорайоне. Объект расположен за Центром крови. Медицинская организация рассчитана на 150 мест. Строительство началось в 2015 году.

Завершить строительство планировали в конце 2016 года.

Сметная стоимость объекта увеличилась из-за девальвации, поэтому проектно-сметную документацию скорректировали. Об этом в феврале 2017 года сообщил Алик Айдарбаев, занимающий на тот момент должность акима Мангистауской области.

В бюджете на 2018 год на завершение строительства предусмотрено 942 миллиона тенге. Всего на сферу здравоохранения выделили 2,8 миллиарда тенге.

На разработку проектно-сметной документации на строительство центральной больницы на 150 мест в Мунайлинском районе выделили 10 миллионов тенге.

Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, рассказал, что на базе больницы в Мунайлинском районе планируют организовать койко-места для лечения детей с респираторными заболеваниями. В планах, как рассказал Талгатбек Бапиев, открыть пульмонологическое отделение.

Из Мунайлинского района, как рассказала Гульмира Халмухамедова, исполняющая обязанности главного врача областной инфекционной больницы, поступает 40% юных пациентов.


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