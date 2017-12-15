Вложить 942 миллиона тенге планируют в завершение строительства Центра охраны матери и ребенка в Актау

Завершить строительство планировали в конце 2016 года.
Сметная стоимость объекта увеличилась из-за девальвации, поэтому проектно-сметную документацию скорректировали. Об этом в феврале 2017 года сообщил Алик Айдарбаев, занимающий на тот момент должность акима Мангистауской области.
В бюджете на 2018 год на завершение строительства предусмотрено 942 миллиона тенге. Всего на сферу здравоохранения выделили 2,8 миллиарда тенге.
На разработку проектно-сметной документации на строительство центральной больницы на 150 мест в Мунайлинском районе выделили 10 миллионов тенге.
Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области, рассказал, что на базе больницы в Мунайлинском районе планируют организовать койко-места для лечения детей с респираторными заболеваниями. В планах, как рассказал Талгатбек Бапиев, открыть пульмонологическое отделение.
Из Мунайлинского района, как рассказала Гульмира Халмухамедова, исполняющая обязанности главного врача областной инфекционной больницы, поступает 40% юных пациентов.