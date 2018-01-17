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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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Спасатели Актау 19 января перейдут на усиленный режим работы

В пятницу, 19 января, на побережье Актау организуют Крещенские купания. Спасатели напомнили правила безопасности, которые должны соблюдать жители и гости Актау, решившие искупаться в зимнем Каспии.

Фото из архива Lada.kz
В местах купания спасатели проведут разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде.

На каждом участке будут дежурить водолазы спасательной службы.

- В прошлом году в Крещение искупались более 400 человек. Как показывает практика, в Крещение купаются даже неподготовленные люди. Системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в холодную воду один раз в году — сильнейший стресс для организма. Поэтому перед нырянием каждый участник пройдет предварительный инструктаж, а после купания попьет горячий чай, - заявила Гульнара Ходжабекова, представитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.

Спасатели советуют:

- перед тем, как окунуться в море, нужно хорошенько разогреть мышцы. Можно пробежаться или активно попрыгать. И желательно делать это уже раздетым; 
- сразу после выныривания нужно надеть теплые носки и варежки – именно кисти рук и стопы замерзают в первую очередь;
- обтереться полотенцем или завернуться в халат, одеваться лучше сухим;
- алкоголь лучше не употреблять.

При купании в Крещение не рекомендуется:

- купание до освящения воды представителем церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников; 
- купание детей без присмотра родителей или взрослых; 
- загрязнять и засорять водоем; 
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- приводить с собой собак и других животных; 
- подавать крики ложной тревоги; 
- подъезжать к месту купания на автотранспорте.

Крещенские купания в Актау пройдут 19 января в 13:00 на побережье 15 микрорайона, напротив 10 дома. 

Мангистауские врачи предупреждают, что для неподготовленного человека погружение в холодное море может быть опасно.

Напомним, в 2016 году во время купания в 4 микрорайоне утонул мужчина. Он зашел в воду, но выбраться на берег из-за шторма не смог.


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