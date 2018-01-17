Спасатели Актау 19 января перейдут на усиленный режим работы

На каждом участке будут дежурить водолазы спасательной службы.
- В прошлом году в Крещение искупались более 400 человек. Как показывает практика, в Крещение купаются даже неподготовленные люди. Системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в холодную воду один раз в году — сильнейший стресс для организма. Поэтому перед нырянием каждый участник пройдет предварительный инструктаж, а после купания попьет горячий чай, - заявила Гульнара Ходжабекова, представитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
Спасатели советуют:
- перед тем, как окунуться в море, нужно хорошенько разогреть мышцы. Можно пробежаться или активно попрыгать. И желательно делать это уже раздетым;
- сразу после выныривания нужно надеть теплые носки и варежки – именно кисти рук и стопы замерзают в первую очередь;
- обтереться полотенцем или завернуться в халат, одеваться лучше сухим;
- алкоголь лучше не употреблять.
При купании в Крещение не рекомендуется:
- купание до освящения воды представителем церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- загрязнять и засорять водоем;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к месту купания на автотранспорте.
Крещенские купания в Актау пройдут 19 января в 13:00 на побережье 15 микрорайона, напротив 10 дома.
Мангистауские врачи предупреждают, что для неподготовленного человека погружение в холодное море может быть опасно.
Напомним, в 2016 году во время купания в 4 микрорайоне утонул мужчина. Он зашел в воду, но выбраться на берег из-за шторма не смог.