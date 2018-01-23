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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 326

Для лишившейся ног в ДТП с тепловозом девочки власти Мангистау обещают приобрести инвалидную коляску

Вопрос протезирования конечностей пока не рассматривают из-за растущего организма ребенка. Об этом сообщил Руслан Сакеев, заместитель акима Мангистауской области.

Руслан Сакеев. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Всем пострадавшим, а также родным погибших, как рассказал Руслан Сакеев на брифинге в региональной службе коммуникаций Мангистауской области, продолжают оказывать необходимую медицинскую и психологическую помощь.

- Мы всем оказывали, оказываем и будем оказывать медицинскую и психологическую помощь. Это наша обязанность. По ребенку, который потерял обе ноги, рассматривался вопрос протезирования, но у девочки сейчас организм растет. Надо будет менять протезы, а это дорого стоит, поэтому сейчас мы вносим предложение по обеспечению ребенка электрической мобильной коляской, а в последующем, когда уже девочка вырастет, можно рассматривать и протез. Ребенок должен почувствовать, что он не один со своими проблемами, - сказал Руслан Сакеев.

Финансовая помощь пострадавшим, по мере необходимости, по словам заместителя акима области, продолжает распределяться за счет фонда, созданного сразу после ДТП.

- Средства фонда распределяет комиссия. Помимо этого, в начале года мы организовали «Асар» - благотворительную акцию как раз в этих целях. Средства, собранные с данной акции, направлены в том числе для пострадавших в этой аварии и их родственников. Кроме того, по мере обращения будут решаться и другие вопросы. «Асар» - это не одноразовое мероприятие. Мы начинаем уже с февраля «Амал мейрамы», которое будет также поддержкой людям, попавшим в сложные ситуации. Такие случаи у нас часто бывают, не только та авария, - сказал Руслан Сакеев.

Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение. В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших. Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). В полиции сообщили, что на момент столкновения дежурный по переезду был нетрезв.


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Комментарии ( 1 )

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  • Краснов
 schmidt.m (Посетители) Сегодня, 12:35
Еще не приобрели коляску для девочки? Долго думаете.
 
 

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