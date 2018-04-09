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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 485

Экс-руководителю управления здравоохранения Мангистау заменили отсрочку отбывания наказания на штраф

Марал Кадыр обязали выплатить штраф в 70-кратном размере взятки (14,7 миллиона тенге). Мера наказания изменена по протесту Генеральной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Марал Кадыр. Фото из архива Lada.kz
Протест Генеральной прокуратуры связан с состоянием здоровья женщины и тем, что она одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

- Постановлением кассационной коллегии от 21 декабря 2017 года состоявшиеся судебные акты в отношении осуждённой изменены: Марал Кадыр назначено наказание в виде штрафа в размере 14 691 040 тенге. Протест на приговор подала Генеральная прокуратура РК. В надзорном ведомстве попросили изменить наказание ввиду низкой опасности Марал Кадыр для общества, состояния здоровья и того, что она одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь, - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

В феврале 2018 года экс-руководителя управления здравоохранения области сняли с учета службы пробации Актау в связи с тем, что женщина оплатила штраф.

В мае 2017 года Марал Кадыр осудили на семь лет лишения свободы за получение взяток общей суммой 210 тысяч тенге.

В июле 2017 года женщине изменили приговор с семи до пяти лет заключения.

Тогда же суд учёл, что Кадыр воспитывает несовершеннолетнюю дочь, в связи с чем ей была дана отсрочка исполнения приговора на пять лет. Кадыр стояла на учёте службы пробации Актау в связи с отсрочкой наказания с августа 2017 года.

Марал Кадыр руководила управлением здравоохранения Мангистауской области с августа 2016 года по февраль 2017 года.


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Комментарии ( 1 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:48
В мае 2017 года Марал Кадыр осудили на семь лет лишения свободы за получение взяток общей суммой 210 тысяч тенге.
Тут срок реальный.
В июле 2017 года женщине изменили приговор с семи до пяти лет заключения.
Тут скостили два года.
Кадыр воспитывает несовершеннолетнюю дочь, в связи с чем ей была дана отсрочка
Ну вот отсрочили.
заменили отсрочку отбывания наказания на штраф
Всё вину искупила. uhmylka
 
 

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