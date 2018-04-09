Экс-руководителю управления здравоохранения Мангистау заменили отсрочку отбывания наказания на штраф

- Постановлением кассационной коллегии от 21 декабря 2017 года состоявшиеся судебные акты в отношении осуждённой изменены: Марал Кадыр назначено наказание в виде штрафа в размере 14 691 040 тенге. Протест на приговор подала Генеральная прокуратура РК. В надзорном ведомстве попросили изменить наказание ввиду низкой опасности Марал Кадыр для общества, состояния здоровья и того, что она одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь, - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.
В феврале 2018 года экс-руководителя управления здравоохранения области сняли с учета службы пробации Актау в связи с тем, что женщина оплатила штраф.
В мае 2017 года Марал Кадыр осудили на семь лет лишения свободы за получение взяток общей суммой 210 тысяч тенге.
В июле 2017 года женщине изменили приговор с семи до пяти лет заключения.
Тогда же суд учёл, что Кадыр воспитывает несовершеннолетнюю дочь, в связи с чем ей была дана отсрочка исполнения приговора на пять лет. Кадыр стояла на учёте службы пробации Актау в связи с отсрочкой наказания с августа 2017 года.
Марал Кадыр руководила управлением здравоохранения Мангистауской области с августа 2016 года по февраль 2017 года.