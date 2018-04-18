После трагедии: Родители учеников школы-гимназии №4 рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются они и их дети в общении с учителями

«С этой школой нас связывают только неприятные воспоминания. Директор школы и заместитель директора по воспитательной работе Наталья Ивановна Висханова оказывали на моего сына психологическое давление. Проводили с ним разговоры без разрешения родителей и без присутствия школьного психолога. Бездоказательно обвиняли его в вымогательстве денег у ученика из другого класса. Угрожая детской исправительной колонией, заставляли взять вину проступка, которого он не совершал. Мы писали заявление в городской отдел образования, но никаких мер не было предпринято в отношении директора школы и заместителя директора. Висханова по сей день там работает. В школе сознательно стали занижать моему сыну оценки. После девятого класса перевел сына в колледж, на данный момент дочка еще продолжает учиться».
Елена Агуцкова:
«Так же столкнулись с негативным отношением со стороны учителя Наталии Ивановны Висхановой. В этом году перевела дочку в другую школу, устали от постоянных конфликтов с ней. Всегда принижала мою дочь, говорила что она ни на что не способна, несмотря на то, что моя дочка «хорошистка». С ее стороны всегда моя дочка чувствовала неприязнь к себе. Доводила ее до истерик, кричала при всех в классе. Отношение и к другим детям у нее оскорбительное. Со стороны администрации школы и учителей старших классов ничего не делается для создания благоприятных условий обучения и воспитания, допускаются конфликтные ситуации. Кроме того, нас добровольно-принудительно заставляют сдавать деньги на содержание школы, ежемесячно по две тысячи тенге. И если, не дай Бог, родитель не сдал деньги, то ребенок подвергается со стороны учителя и директора гонению. Сборы никто не контролирует, нет отчета, на что идут эти ежемесячные поборы с каждого родителя. Уставом гимназии предусмотрено финансирование со стороны родителей, но оно носит добровольный характер. Таким образом, требование администрации и отдельных учителей школы об обязательной уплате родителями ежемесячных добровольных взносов является незаконным, противоречащим правовым нормам. Очень много достойных учеников ушли из школы из-за неадекватного отношения учителей».
Евгения Сазанбаева:
«Моя дочь проучилась в этой школе девять с половиной лет. Ушли из-за негативного отношения учителей. Устали от того, что со стороны педагога Натальи Ивановы Висхановой были постоянные придирки к ребенку. Использовала ненормативную лексику в отношении всех учеников. Мы приняли решение уйти из этой школы, и даже об этом не жалеем. Несправедливо занижают оценки. С Натальей Ивановной никогда не получалось поговорить спокойно, она всегда неуважительно вела себя не только к детям, но и к нам, к родителям. Разговаривала с нами на повышенных тонах. Бесконечное унижение детей. Каждый раз учитель говорит им, что они дебилы и неудачники. При детях оскорбляет их родителей. В этой школе продолжают учится еще двое моих детей. Но, к счастью, в школе есть другие учителя, профессионалы, но если столкнемся по учебе с Висхановой - придется и их переводить в другие школы».
Сергей Авакян:
«Мой старший сын учился с первого класса в этой школе, было все хорошо и каких-либо проблем со школой не возникало, пока в старших классах мы не столкнулись с грубым отношением к детям со стороны отдельных лиц из числа администрации школы, унижением и оскорблением детей, несоблюдением педагогической этики. В частности, имел место случай, когда завуч Висханова Наталья Ивановна оскорбила моего сына в присутствии всего класса. После моего разговора с ней нам были принесены извинения и инцидент был исчерпан. Может это и осталось бы единичным случаем, однако я неоднократно был свидетелем жалоб других учеников нашего класса, а также их родителей на грубое и нетактичное отношение к ним со стороны администрации гимназии. Доходило даже то того, что Наталья Ивановна лишала наших детей общешкольных праздников, осеннего бала, ссылаясь на то, что дети нашего класса «отвратительные и тупые». Может не все учащиеся «гладкие и пушистые», какими хотела бы их видеть администрация гимназии, однако, в ней нет отъявленных хулиганов и дебоширов (такие фактически не учатся в данной гимназии), поэтому, в первую очередь, от педагогического коллектива зависит благоприятная психоэмоциональная среда, направленная на недопущение конфликтов. Учащиеся по закону имеют право на свободное выражение собственного мнения и убеждений, а также уважение своего человеческого достоинства, но данные права грубо попираются администрацией, и такие ученики попадают в разряд неугодных. Администрация гимназии обязана уважать честь и достоинство обучающихся, не применять методы морального и психического давления на детей, не допускать грубого и нетактичного отношения к учащимся. Я считаю, что преподаватели и администрация школы должны создавать благоприятный психологический климат в школе, чтобы детям хотелось учиться там. И еще раз отмечу, что в целом преподавательский состав гимназии №4 не вызывает нареканий, является достаточно профессиональным, вежливым и тактичным, претензии сводятся лишь к отдельным представителям администрации школы. Многие говорят, что недовольство высказывают якобы «обиженные» родители, которые перевели своих детей в другие школы, однако это не так - мой младший сын продолжает учиться в этой школе по сей день, и претензий к процессу обучения и отношению к нему со стороны школы у меня не имеется. Жалко, что разбирательства и открытое обсуждение нездоровой психологической атмосферы в старших классах гимназии возникли только после случившейся трагедии».
Любовь Назаренко:
«Перевела двоих детей из-за учителя Нины Ивановны Вареник. Прилюдно унижала детей, постоянно кричала на них и обзывала. Многие ушли в другие школы только из-за нее. Многие дети психологически и морально не смогли выдержать ее давление. Слова она не подбирает, даже с нами разговаривала на повышенных тонах, критику со стороны родителей принимает в штыки. Помощи от нее никогда не было. Сама директор мне лично говорила, что не может наладить контакт с Ниной Ивановной. Уволить они ее не могут, так как у нее есть награда - «Лучший учитель года». У меня дети сами попросили перевести их в другую школу».
Оксана Одинцова:
- «Ученики нашего класса вышли из начальной школы отличниками и ударниками. Наш класс был очень дружный - как дети, так и родители. Это, пожалуй, замечательные годы в гимназии под руководством профессионального педагога Лубовой Ольги Алексеевны. Незабываемые творческие мероприятия, в которых активное участие принимали не только дети, но и родители: мы сами писали сценарии, арендовали костюмы, выезжали на познавательные экскурсии, родители и наш классный руководитель всегда поддерживали родительский комитет, несмотря на свою занятость. Когда наши дети перешли из начальной школы в старшее звено под руководством Нины Ивановны Вареник, на первом родительском собрании педагог, который впервые видит родителей и детей, прокомментировала без стеснения, что не желает быть классным руководителем и миссия ей навязана администрацией школы. О каком благоприятном климате в классе может идти речь? И с этих слов начиналось каждое собрание в нашем классе. В восьмом классе мой сын перевелся в другую школу и причиной послужил конфликт. Ученикам гимназии во время учебного процесса запрещено покидать стены гимназии, в школе установлена система видеонаблюдения, и мой сын с одноклассниками на перемене выбежал за водой в ближайший магазин. Безусловно, ребята нарушили дисциплину, но классный руководитель нашла единственный «педагогический» способ для наказания: при всем классе обозвала подростков «баранами». Мне пришлось вступить с ней в конфликт в защиту своего ребенка, объяснив педагогу русского языка и литературы с многолетним стажем, что для нее непозволительно в адрес нашего ребенка использовать нецензурную лексику и оскорблять подростков, тем более публично, после чего наша семья стала для нее изгоем. На помощь, как обычно, с карательными мотивами пришла Наталья Ивановна (семейный подряд) и был привлечен школьный инспектор. Несмотря на то, что наша семья всегда принимала и принимает активное участие в жизни ребенка и школы, этим педагогам было не стыдно угрожать моему ребенку и нашей семье, что подведет его под статью и лишит нас с супругом родительских прав. Нам пришлось школьному инспектору демонстрировать грамоты ребенка, статьи из журналов и газет о его спортивных заслугах на городских и международных соревнованиях, благодарственные письма в адрес семьи. Я очень сожалею, что не обратилась в государственные надзорные органы с жалобой, супруг остановил - в целях поберечь свои нервы. И так, я убеждена, хотели сделать многие родители. И хочу отметить, наши дети, которые перешли в другие школы, - их не выгнали, они сами ушли в достойные учебные заведения. На сегодняшний день существует стереотип, который нужно развеять. Статус гимназии когда-то был очень высок, но не сегодня. Сегодня в школе отсутствует здоровый психологический климат, взаимопонимание между педагогами, детьми и их родителями. И трагедия тому доказательство.
Когда мы посещали общешкольные собрания и психолог гимназии №4 демонстрировал нам красочные презентации, направленные на периодическое тестирование школьников, мы были уверены, что наши дети защищены и психологически поддерживаются в этой школе. Получается, в рамках произошедшей трагедии мы видим, что психологи просто номинальные. Несмотря на трагедию, которая произошла с воспитанницей Нины Ивановны Вареник, она спокойно продолжает работать. Возможно, стоит провести и тестирование педагогов, и спасти других детей».
Напомним, родители обвиняют учителя в смерти своей дочери. По факту самоубийства школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза и ведется досудебное расследование. В отделе образования Актау прокомментировали самоубийство школьницы и сменили руководителя гимназии.