«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Апреля
+13...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.12 KZT
  • €1 = 405.95 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 103

Исследование: Жители Мангистау активнее пользуются кредитными картами

За год число активных кредитных карт выросло на 56,8%. Об этом сообщает портал Energyprom.kz.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
В Мангистауской области насчитывается 6 900 активных кредитных карт, это 0,5% всех финансовых инструментов в Казахстане, сообщает портал.

Исследование: Жители Мангистау активнее пользуются кредитными картами


Лидером по числу активных кредитных карт стал Алматы — 1 301 300 единиц (+30,5% за год).

На втором месте — Астана. По данным за февраль 2018 года, в столице зарегистрировано 20 200 активных кредитных карт (+42,3% за год).

Замыкает тройку Карагандинская область — 12 800 активных кредитных карт (+47,1%).

По числу активных карт Мангистауская область занимает седьмое место.

Самый резкий рост числа активных карт показала Алматинская область. Число кредиток за год выросло на 145,5%.

Всего в Казахстане насчитывается 1 407 500 активных кредитных карт, годовой рост — 31,9%.

Первое кредитное бюро посчитало среднюю сумму займа жителей Мангистау. На каждого жителя региона, в среднем, приходится 598 000 тенге при среднем уровне по республике в 350 000 тенге. По активности кредитования Мангистауская область входит в пятерку регионов.

Напомним, ранее в ДВД Мангистауской области напомнили о правилах безопасности при онлайн-покупках, самые популярные из которых опубликовал сервис Яндекс.Деньги.

По числу активных дебетовых карт Мангистауская область занимает 12 место в Казахстане.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика