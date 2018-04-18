Исследование: Жители Мангистау активнее пользуются кредитными картами

Лидером по числу активных кредитных карт стал Алматы — 1 301 300 единиц (+30,5% за год).
На втором месте — Астана. По данным за февраль 2018 года, в столице зарегистрировано 20 200 активных кредитных карт (+42,3% за год).
Замыкает тройку Карагандинская область — 12 800 активных кредитных карт (+47,1%).
По числу активных карт Мангистауская область занимает седьмое место.
Самый резкий рост числа активных карт показала Алматинская область. Число кредиток за год выросло на 145,5%.
Всего в Казахстане насчитывается 1 407 500 активных кредитных карт, годовой рост — 31,9%.
Первое кредитное бюро посчитало среднюю сумму займа жителей Мангистау. На каждого жителя региона, в среднем, приходится 598 000 тенге при среднем уровне по республике в 350 000 тенге. По активности кредитования Мангистауская область входит в пятерку регионов.
Напомним, ранее в ДВД Мангистауской области напомнили о правилах безопасности при онлайн-покупках, самые популярные из которых опубликовал сервис Яндекс.Деньги.
По числу активных дебетовых карт Мангистауская область занимает 12 место в Казахстане.