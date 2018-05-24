Что стало с пирсами Актау за год?

Lada.kz предлагает сравнить фотографии прошлого года и снимки, сделанные в мае текущего года.
Напомним, в 2016 году в городском отделе ЖКХ пообещали демонтировать пирс к началу купального сезона. Работы планировали закончить в течение месяца.
Продолжить демонтаж конструкции помешали погодные условия.
Жители Актау Юрий и Владимир Родионовы, Олег Алферьев и Евгений Давлекамов предложили проект мобильного пирса. Конструкция работает по принципу самоподъемной баржи. Это временное сооружение, не требующее подготовки фундамента, пирс можно собрать и разобрать в течение нескольких часов.
Однако получить разрешение на строительство на морском дне, по словам изобретателей, невозможно. Именно поэтому, по их словам, все пирсы, которые есть в регионе, представляют собой полуразрушенные конструкции, оставшиеся еще со времен Советского Союза.
- Проблема нашего региона заключается в том, что до конца не определен статус Каспия. В связи с этим нет и четких определений по морской акватории. И вроде полномочия заниматься этим вопросом формально переданы акимату Мангистауской области, но четких инструкций по передаче акватории нет. Поэтому местные власти не выдают разрешение на капитальное строительство в море, ссылаясь на вышестоящие инстанции, а те снова - на местные власти, и поэтому многие годы все стоит на месте, - говорят инициаторы проекта.
О планах по благоустройству пляжной зоны Актау рассказал Уркен Бисакаев, руководитель управления туризма Мангистауской области. В проект вошла территория Теплого и Солдатского пляжей, а также побережье с 7 по 14 микрорайоны Актау. В 2018 году на побережье планировали установить пирсы из пластиковых понтонов, раздевалки, солнцезащитные навесы, и засыпать городские пляжи очищенным песком.
В январе 2018 года в Актау представили проект благоустройства пешеходной зоны на скалистом побережье.