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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 919

Что стало с пирсами Актау за год?

Ржавые основания, трещины в бетонных плитах, остатки труб и арматура в воде — таким увидел побережье Актау корреспондент Lada.kz.

Фото автора
В прошлом году на состояние пирсов на пляжах Актау жаловались жители города. Конструкции, по мнению актаусцев, отжили свой срок и представляют опасность для купающихся.

Lada.kz предлагает сравнить фотографии прошлого года и снимки, сделанные в мае текущего года.














Напомним, в 2016 году в городском отделе ЖКХ пообещали демонтировать пирс к началу купального сезона. Работы планировали закончить в течение месяца.

Продолжить демонтаж конструкции помешали погодные условия.

Жители Актау Юрий и Владимир Родионовы, Олег Алферьев и Евгений Давлекамов предложили проект мобильного пирса. Конструкция работает по принципу самоподъемной баржи. Это временное сооружение, не требующее подготовки фундамента, пирс можно собрать и разобрать в течение нескольких часов.

Однако получить разрешение на строительство на морском дне, по словам изобретателей, невозможно. Именно поэтому, по их словам, все пирсы, которые есть в регионе, представляют собой полуразрушенные конструкции, оставшиеся еще со времен Советского Союза.

- Проблема нашего региона заключается в том, что до конца не определен статус Каспия. В связи с этим нет и четких определений по морской акватории. И вроде полномочия заниматься этим вопросом формально переданы акимату Мангистауской области, но четких инструкций по передаче акватории нет. Поэтому местные власти не выдают разрешение на капитальное строительство в море, ссылаясь на вышестоящие инстанции, а те снова - на местные власти, и поэтому многие годы все стоит на месте, - говорят инициаторы проекта.

О планах по благоустройству пляжной зоны Актау рассказал Уркен Бисакаев, руководитель управления туризма Мангистауской области. В проект вошла территория Теплого и Солдатского пляжей, а также побережье с 7 по 14 микрорайоны Актау. В 2018 году на побережье планировали установить пирсы из пластиковых понтонов, раздевалки, солнцезащитные навесы, и засыпать городские пляжи очищенным песком.

В январе 2018 года в Актау представили проект благоустройства пешеходной зоны на скалистом побережье.


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Комментарии ( 6 )

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полина1952 (Посетители) Сегодня, 13:11
иногда какие то вещи в голове не укладываются-ну никак? причём тут статус? мы живём возле каспия-берег каспия у нас в городе а на берегу разруха-обьясните мне обычному человеку? такое впечатление-что в акимате сидят вредители-которые не хотят ничего делать ни для города ни для горожан-они как буд то живут в другом государстве.почему не поливаются деревья??????опять вредительство--или действительно не могут поделить деньги??? ау-акимат деревья гибнут-вы же сами каждый день пьёте-мало того что тля какая-то жрёт и ещё и не поливаются. какой то кошмар-ну как надо не любить город. как чуть местные да и приезжие казахи кричат=моя земля=а что вы делаете для своей земли=ведро воды никто не вынесет чтоб полить возле подъезда дерево.мне 70лет=я здесь выросла и не устаю удивляться-какие были люди раньше и что творится сейчас. плюньте мне в лицо=если в конце июня весь город не пожелтеет=никому ничего не надо=люди живут как зомби.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:03
Yeger, ákimshilik qala jaģajaıyna 3-4 jaqsy teńiz kópirlerin salsa, aqyly jumys jasaıtyn teńiz jaģasyndaģy ortalyqtar tabystarynan aıyrylady ģoı lol
Sondyqtan, teńiz kópirlerin túsimizde kóremiz...
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:42
местные власти не выдают разрешение на капитальное строительство в море, ссылаясь на вышестоящие инстанции, а те снова - на местные власти

Круговорот! Без отката---ну ни как! money
 
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  • ЁмоЁ
 Machete (Посетители) Сегодня, 12:14
Единственный город в Казахстане, который омывает море, можно же создать нормальные условия для жителей - позор!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:12
С планами и обещаниями, у наших местных властей,- полный ажур.
Вот с реализацией - худо.
Про какой статус Каспия идет речь?
Так можно договориться, что и наши порты, водозаборы и т.д. незаконны.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:06
ну видно же как Акимат весь в работе!
 
 

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