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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 1098

В Мангистауской области для 5611 выпускников прозвенел последний звонок

В 2018 году в Мангистауской области со школой простились 5611 учащихся. Для выпускников 126 школ прозвенел последний звонок.

Последний звонок
Традиционно в школах региона прошли торжественные линейки, посвященные окончанию школы.

- Это радостное событие для всего города, сегодня мы радуемся вместе с вами, вашими педагогами, вашими родителями. Впереди у вас не менее сложный этап в жизни - этап, когда вы выбираете дорогу в будущее. Главное, чтобы этот выбор был самостоятельным и ответственным, хотя выбор многие из вас совсем недавно сделали, решив сдавать единое национальное тестирование. Желаем вам удачно сдать экзамены и поступить в высшие учебные заведения, став в будущем настоящими профессионалами своего дела и хорошими специалистами, - поздравили выпускников родители.

В этом году сдача экзаменов для выпускников 11 классов пройдет в два этапа: сдача итоговой аттестации, которая состоится и позволит получить аттестат зрелости. И сдача ЕНТ. Оно пройдет с 20 июня по 1 июля. Национальное тестирование в этом году будут сдавать 4 167 выпускников (в прошлом году ЕНТ сдавали 3 600 учащихся). 15 июня во всех школах области состоится торжественное вручение аттестатов зрелости.

Напомним, ранее в управлении образования области рассказали о готовности пунктов приема сдачи единого национального тестирования. В этом году также выделено 75 грантов акима области для выпускников мангистауских школ.

Фото автора. Видео Рашида Исмагилова и @aktau_air





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В Мангистауской области для 5611 выпускников прозвенел последний звонок


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Комментарии ( 2 )

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  • Will
 Гайни (Посетители) Сегодня, 14:09
Такие красивые все love Дай Бог вам всем легкой дороги, успеха, радости и счастья. Пусть в вашей жизни будет так, как вы задумали. Пусть исполнятся все мечты и желания. У меня аж слезы.... cvetok
 
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 12:45
В добрый путь, ребята! Вы наша надежда и опора.
 
 

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