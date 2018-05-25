В Мангистауской области для 5611 выпускников прозвенел последний звонок

- Это радостное событие для всего города, сегодня мы радуемся вместе с вами, вашими педагогами, вашими родителями. Впереди у вас не менее сложный этап в жизни - этап, когда вы выбираете дорогу в будущее. Главное, чтобы этот выбор был самостоятельным и ответственным, хотя выбор многие из вас совсем недавно сделали, решив сдавать единое национальное тестирование. Желаем вам удачно сдать экзамены и поступить в высшие учебные заведения, став в будущем настоящими профессионалами своего дела и хорошими специалистами, - поздравили выпускников родители.
В этом году сдача экзаменов для выпускников 11 классов пройдет в два этапа: сдача итоговой аттестации, которая состоится и позволит получить аттестат зрелости. И сдача ЕНТ. Оно пройдет с 20 июня по 1 июля. Национальное тестирование в этом году будут сдавать 4 167 выпускников (в прошлом году ЕНТ сдавали 3 600 учащихся). 15 июня во всех школах области состоится торжественное вручение аттестатов зрелости.
Напомним, ранее в управлении образования области рассказали о готовности пунктов приема сдачи единого национального тестирования. В этом году также выделено 75 грантов акима области для выпускников мангистауских школ.
Фото автора. Видео Рашида Исмагилова и @aktau_air