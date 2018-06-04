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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 1007

В акимате Актау сообщили о перекрытии очередного участка центральной дороги

Перекрыт участок от ТЦ «Алатау» до Т-образного перекрестка у парка «Акбота».

Ремонт дороги. Фото Рашида Исмагилова
Завершить работы по укладке асфальта на этом участке планируют до конца дня сегодня, 4 июня.

- Разметку наносят на уже отремонтированных участках центральной дороги. Работы ведут ночью. Уже дошли до «Ынтымака», - рассказали в акимате Актау.



На данный момент, как сообщили в городской администрации, до Т-образного перекрестка у парка «Акбота» - последний в очереди на ремонт центральной дороги.



Напомним, жителей Актау возмутило снятие асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами. В акимате Актау рассказали, что заменить к приезду глав пяти государств решили 5,1 километра центральной дороги – от жилого комплекса «Оазис» в 15 микрорайоне до здания акимата Актау в 4 микрорайоне.

Водители пожаловались на затрудненное движение в городе.



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Комментарии ( 1 )

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Richie (Посетители) Сегодня, 14:51
посмотрим насколько хватит этого асфальта...
и насколько я понял по фотографии - зарисовали сплошной линией поворот в прокуратуру со стороны 13 мкр.?
 
 

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