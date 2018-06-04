В акимате Актау сообщили о перекрытии очередного участка центральной дороги

Ремонт дороги. Фото Рашида Исмагилова
Завершить работы по укладке асфальта на этом участке планируют до конца дня сегодня, 4 июня.
- Разметку наносят на уже отремонтированных участках центральной дороги. Работы ведут ночью. Уже дошли до «Ынтымака», - рассказали в акимате Актау.
На данный момент, как сообщили в городской администрации, до Т-образного перекрестка у парка «Акбота» - последний в очереди на ремонт центральной дороги.
Напомним, жителей Актау возмутило снятие асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами. В акимате Актау рассказали, что заменить к приезду глав пяти государств решили 5,1 километра центральной дороги – от жилого комплекса «Оазис» в 15 микрорайоне до здания акимата Актау в 4 микрорайоне.
Водители пожаловались на затрудненное движение в городе.
- Разметку наносят на уже отремонтированных участках центральной дороги. Работы ведут ночью. Уже дошли до «Ынтымака», - рассказали в акимате Актау.
На данный момент, как сообщили в городской администрации, до Т-образного перекрестка у парка «Акбота» - последний в очереди на ремонт центральной дороги.
Напомним, жителей Актау возмутило снятие асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами. В акимате Актау рассказали, что заменить к приезду глав пяти государств решили 5,1 километра центральной дороги – от жилого комплекса «Оазис» в 15 микрорайоне до здания акимата Актау в 4 микрорайоне.
Водители пожаловались на затрудненное движение в городе.