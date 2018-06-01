Пробки в Актау

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Движение в городе, по мнению автолюбителей, сильно затруднено. Lada.kz предлагает взглянуть на городской автомобильный трафик с высоты птичьего полета.
В середине мая жителей Актау возмутило снятие асфальта у ЖК «Оазис». Пользователи социальных сетей предположили, что покрытие «слишком хорошее для Актау».
В акимате Актау замену покрытия объяснили грядущим саммитом прикаспийских государств, который планируют провести в Актау в августе.
Ранее в акимате Актау рассказали, что работы по реконструкции дороги у рынка в 23 микрорайоне Актау ведутся в две смены.
Торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.
Реконструировать два с половиной километра дороги планируют семь месяцев.
Жалобы горожан на медленный ремонт дороги прокомментировали в строительной компании.
Видео @aktau_air
В середине мая жителей Актау возмутило снятие асфальта у ЖК «Оазис». Пользователи социальных сетей предположили, что покрытие «слишком хорошее для Актау».
В акимате Актау замену покрытия объяснили грядущим саммитом прикаспийских государств, который планируют провести в Актау в августе.
Ранее в акимате Актау рассказали, что работы по реконструкции дороги у рынка в 23 микрорайоне Актау ведутся в две смены.
Торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.
Реконструировать два с половиной километра дороги планируют семь месяцев.
Жалобы горожан на медленный ремонт дороги прокомментировали в строительной компании.
Видео @aktau_air