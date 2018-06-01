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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 831

Пробки в Актау

В городе перекрыт участок центральной дороги от жилого комплекса «Ботанический сад» до перекрестка 5,6,7 и 8 микрорайонов. Кроме того, закрыта дорога у рынка «РусКаз» в 23 микрорайоне.

Скриншот видео
Движение в городе, по мнению автолюбителей, сильно затруднено. Lada.kz предлагает взглянуть на городской автомобильный трафик с высоты птичьего полета.



В середине мая жителей Актау возмутило снятие асфальта у ЖК «Оазис». Пользователи социальных сетей предположили, что покрытие «слишком хорошее для Актау».

В акимате Актау замену покрытия объяснили грядущим саммитом прикаспийских государств, который планируют провести в Актау в августе.

Ранее в акимате Актау рассказали, что работы по реконструкции дороги у рынка в 23 микрорайоне Актау ведутся в две смены.

Торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.

Реконструировать два с половиной километра дороги планируют семь месяцев.

Жалобы горожан на медленный ремонт дороги прокомментировали в строительной компании.

Видео @aktau_air


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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:19
Устроили коллапс в угоду власть предержащих,сегодня натерпелся в пробках и в обед и вечером в 14 вообще не пустили я возмущён может ещё кто?
 
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  • babushka
  • Satuk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:43
Красочная иллюстрация неумения организовать работу.
О сроках ремонта в районе рынка "Русказ" молчу.
 
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  • Satuk
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:41
дорогу перекрыли, воду перекрыли, осталось дело за электричеством ))))
 
 

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