Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена

Фото с сайта medsisters.moscow
Студент проходит лечение в больнице Алматы.
- Он находится под наблюдением специалистов. Проблема в том, что он занимался самолечением и поздно обратился за помощью, - отметил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.
В социальных сетях, как рассказал Талгатбек Бапиев, рассылают информацию о том, что в Жанаозен на поезде приехали две студентки из Алматы, и у обеих диагностирована менингококковая инфекция.
- Информация ложная. С какой целью распространяют сообщение – непонятно. Автор рассылки установлен. Есть подозрение, что это сотрудница одного из медицинских учреждений Актау. Проводится служебное расследование, - сказал Талгатбек Бапиев.
Напомним, в Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией, по информации министра здравоохранения РК, нет.
Вакцинация от менингококковой инфекции в Мангистауской области не проводится.
- Он находится под наблюдением специалистов. Проблема в том, что он занимался самолечением и поздно обратился за помощью, - отметил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.
В социальных сетях, как рассказал Талгатбек Бапиев, рассылают информацию о том, что в Жанаозен на поезде приехали две студентки из Алматы, и у обеих диагностирована менингококковая инфекция.
- Информация ложная. С какой целью распространяют сообщение – непонятно. Автор рассылки установлен. Есть подозрение, что это сотрудница одного из медицинских учреждений Актау. Проводится служебное расследование, - сказал Талгатбек Бапиев.
Напомним, в Мангистау случаев заболевания менингококковой инфекцией, по информации министра здравоохранения РК, нет.
Вакцинация от менингококковой инфекции в Мангистауской области не проводится.
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