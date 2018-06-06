Что жителям Мангистау нужно знать о менингококковой инфекции

Фото с сайта zakon.kz
В Мангистауской области, как сообщают местные специалисты и министр здравоохранения РК, не зарегистрированы случаи заболеваний менингококковой инфекцией.
Напомним, вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет. Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.
Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена. Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью.
Эпидемии заболевания, по информации министра здравоохранения РК, в стране нет.
Напомним, вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет. Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.
Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена. Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью.
Эпидемии заболевания, по информации министра здравоохранения РК, в стране нет.