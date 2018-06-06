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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 1338

Что жителям Мангистау нужно знать о менингококковой инфекции

В Казахстане обсуждают заболеваемость менингококковой инфекцией, которая в нескольких случаях закончилась летальным исходом. Какие симптомы сопровождают инфекцию? Можно ли от нее защититься? Ответы на эти вопросы - в видео Lada.kz.

Фото с сайта zakon.kz
В Мангистауской области, как сообщают местные специалисты и министр здравоохранения РК, не зарегистрированы случаи заболеваний менингококковой инфекцией.



Напомним, вакцины от менингококковой инфекции в Мангистау нет. Всего в Казахстане есть 4 600 вакцин от менингококковой инфекции. Получить прививку можно платно в больницах Алматы и Астаны. Средняя стоимость вакцины составляет от 22 до 25 тысяч тенге.

Менингит диагностирован у студента ВУЗа Алматы из Жанаозена. Заболевший не сразу обратился за медицинской помощью.

Эпидемии заболевания, по информации министра здравоохранения РК, в стране нет.




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Комментарии ( 1 )

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Tindaliya (Посетители) Сегодня, 11:45
О наконец статью выложили на эту тему . А то задолбали уже спам слать ... такой еще бред в тех сообщениях huh
 
 

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