Конфликт в интернате для детей-инвалидов в Актау: директора отстранили

- В коллективе возник внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната. Приказом управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области создана комиссия. С понедельника начнется проверка. Директор учреждения временно отстранена от занимаемой должности. Будет ли она восстановлена в своей должности выяснится после решения комиссии, - отметил Куаныш Беришбаев.

Публикация от Актуальные новости (@videogram_kaz) 9 Июн 2018 в 3:06 PDT

