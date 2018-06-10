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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 2832

Конфликт в интернате для детей-инвалидов в Актау: директора отстранили

Видео конфликта между директором учреждения и работниками прокомментировал Куаныш Беришбаев, руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Кадр видео
Конфликт, по словам Куаныша Беришбаева, произошел в Центре оказания специальных социальных услуг №3 7 июня.

- В коллективе возник внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната. Приказом управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области создана комиссия. С понедельника начнется проверка. Директор учреждения временно отстранена от занимаемой должности. Будет ли она восстановлена в своей должности выяснится после решения комиссии, - отметил Куаныш Беришбаев.


Ранее в Instagram появилось видео конфликта.




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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:22
По хамски,конечно.Но,судить не берусь.Хотела ли она унизить подчинённых или после 100 раза требования порядка сдали нервы,кто знает?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:01
Men bastyq - zańda men degeni ģoı
 
 

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