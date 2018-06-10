Конфликт в интернате для детей-инвалидов в Актау: директора отстранили

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Конфликт, по словам Куаныша Беришбаева, произошел в Центре оказания специальных социальных услуг №3 7 июня.
Ранее в Instagram появилось видео конфликта.
- В коллективе возник внутренний конфликт между директором и сотрудниками интерната. Приказом управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области создана комиссия. С понедельника начнется проверка. Директор учреждения временно отстранена от занимаемой должности. Будет ли она восстановлена в своей должности выяснится после решения комиссии, - отметил Куаныш Беришбаев.
Ранее в Instagram появилось видео конфликта.