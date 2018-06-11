Стали известны подробности конфликта между директором и персоналом дома-интерната в Актау

Скриншот видео
Инцидент, снятый на видео, произошел 7 июня.
Руководитель учреждения, как рассказала Карашаш Нурмамедова, вынуждена была приехать ночью после конфликта автора видео со старшей медицинской сестрой, который возник при телефонном разговоре.
Действие, снятое на видео, происходит в комнате, в которой хранится питьевая вода для детей.
- Стол был заставлен личными вещами и продуктами персонала. Директор неоднократно предупреждала персонал о недопустимости хранения личных вещей в этой комнате, - сообщила Карашаш Нурмамедова.
Для хранения личных вещей персонала, как отметила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, выделено отдельное помещение.
- Приказом от 8 июня, директор временно отстранена от должности. Создана специальная комиссия, которая будет работать до 2 июля. Обязанности директора учреждения исполняет заместитель, - сообщила Карашаш Нурмамедова.
Сегодня, 11 июня, как проинформировала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, персонал центра ознакомили с приказом и составом комиссии.
- Меры в отношении директора буду приняты по итогам работы комиссии, - рассказала Карашаш Нурмамедова.
В состав комиссии вошли представители управления координации занятости и социальных программ региона. В работе принимают участие юрист и главный бухгалтер Центра оказания специальных социальных услуг №1.
В учреждении, как рассказала Карашаш Нурмамедова, работала еще одна комиссия, созданная после жалоб на условия и оплату труда. Результаты проверки тоже планируют учитывать при принятии мер в отношении директора.
Директор Центра оказания специальных социальных услуг №3 назначена в августе 2017 года.
Предыдущий руководитель управления, как рассказала Карашаш Нурмамедова, покинул должность по собственному желанию.
Напомним, видео конфликта появилось в Instagram.
Ранее на ликвидацию пятидневного круглосуточного стационара в учреждении пожаловались родители пациентов.
Руководитель учреждения, как рассказала Карашаш Нурмамедова, вынуждена была приехать ночью после конфликта автора видео со старшей медицинской сестрой, который возник при телефонном разговоре.
Действие, снятое на видео, происходит в комнате, в которой хранится питьевая вода для детей.
- Стол был заставлен личными вещами и продуктами персонала. Директор неоднократно предупреждала персонал о недопустимости хранения личных вещей в этой комнате, - сообщила Карашаш Нурмамедова.
Для хранения личных вещей персонала, как отметила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, выделено отдельное помещение.
- Приказом от 8 июня, директор временно отстранена от должности. Создана специальная комиссия, которая будет работать до 2 июля. Обязанности директора учреждения исполняет заместитель, - сообщила Карашаш Нурмамедова.
Сегодня, 11 июня, как проинформировала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, персонал центра ознакомили с приказом и составом комиссии.
- Меры в отношении директора буду приняты по итогам работы комиссии, - рассказала Карашаш Нурмамедова.
В состав комиссии вошли представители управления координации занятости и социальных программ региона. В работе принимают участие юрист и главный бухгалтер Центра оказания специальных социальных услуг №1.
В учреждении, как рассказала Карашаш Нурмамедова, работала еще одна комиссия, созданная после жалоб на условия и оплату труда. Результаты проверки тоже планируют учитывать при принятии мер в отношении директора.
Директор Центра оказания специальных социальных услуг №3 назначена в августе 2017 года.
Предыдущий руководитель управления, как рассказала Карашаш Нурмамедова, покинул должность по собственному желанию.
Напомним, видео конфликта появилось в Instagram.
Ранее на ликвидацию пятидневного круглосуточного стационара в учреждении пожаловались родители пациентов.
Оставьте свой комментарий первым.