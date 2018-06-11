«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Июня
+27...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.02 KZT
  • €1 = 392.91 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 2470

Стали известны подробности конфликта между директором и персоналом дома-интерната в Актау

Визиту директора Центра оказания специальных социальных услуг №3 в ночное время предшествовал конфликт, возникший между сотрудницами учреждения. Об этом рассказала Карашаш Нурмамедова, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Скриншот видео
Инцидент, снятый на видео, произошел 7 июня.

Руководитель учреждения, как рассказала Карашаш Нурмамедова, вынуждена была приехать ночью после конфликта автора видео со старшей медицинской сестрой, который возник при телефонном разговоре.

Действие, снятое на видео, происходит в комнате, в которой хранится питьевая вода для детей.

- Стол был заставлен личными вещами и продуктами персонала. Директор неоднократно предупреждала персонал о недопустимости хранения личных вещей в этой комнате, - сообщила Карашаш Нурмамедова.

Для хранения личных вещей персонала, как отметила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, выделено отдельное помещение.

- Приказом от 8 июня, директор временно отстранена от должности. Создана специальная комиссия, которая будет работать до 2 июля. Обязанности директора учреждения исполняет заместитель, - сообщила Карашаш Нурмамедова.

Сегодня, 11 июня, как проинформировала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, персонал центра ознакомили с приказом и составом комиссии.

- Меры в отношении директора буду приняты по итогам работы комиссии, - рассказала Карашаш Нурмамедова.

В состав комиссии вошли представители управления координации занятости и социальных программ региона. В работе принимают участие юрист и главный бухгалтер Центра оказания специальных социальных услуг №1.

В учреждении, как рассказала Карашаш Нурмамедова, работала еще одна комиссия, созданная после жалоб на условия и оплату труда. Результаты проверки тоже планируют учитывать при принятии мер в отношении директора.

Директор Центра оказания специальных социальных услуг №3 назначена в августе 2017 года.
Предыдущий руководитель управления, как рассказала Карашаш Нурмамедова, покинул должность по собственному желанию.



Напомним, видео конфликта появилось в Instagram.

Ранее на ликвидацию пятидневного круглосуточного стационара в учреждении пожаловались родители пациентов.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика