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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 512

Полицией Актау за три дня было выявлено более 1000 административных правонарушений

На территории Мангистауской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие республиканского значения «Правопорядок». Было задействовано 78 автомобилей дорожной полиции. Об этом сообщили в ДВД области.

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В мероприятии принимали участие 669 сотрудников ОВД, а также 301 военнослужащий Национальной гвардии.

Полицией Актау за три дня было выявлено более 1000 административных правонарушений

Во время проведения ОПМ было раскрыто 24 преступления, были задержаны двое преступников, находящихся в розыске. Было задержано 11 человек за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, в числе которых 10 человек задержаны за хранение наркотических средств.

Полицией Актау за три дня было выявлено более 1000 административных правонарушений

- Основными задачами оперативно-профилактических мероприятий является предупреждение уголовных и административных правонарушений, профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также выявление нарушений миграционного законодательства и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.

В целом сотрудниками наружных служб по области было выявлено 1173 административных правонарушения, 30 из которых – управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Полицией Актау за три дня было выявлено более 1000 административных правонарушений

- Осуществлена проверка 362 человек, состоящих на учете в ОВД по различным категориям. Водворено в приемники-распределители 20 человек, среди которых три иностранца, - сообщили в ведомстве.

По информации ДВД Мангистауской области, с 1 по 10 сентября в области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Осторожно: дети!»

Напомним, в январе в ходе проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили 756 правонарушений.

В апреле в ходе ОПМ «Дети в ночном городе» в УВД Актау доставили 45 человек.

В августе 28 родителей были привлечены к административной ответственности в ходе проведения ОПМ «Дети в ночном городе».


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Комментарии ( 4 )

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gurev57 (Посетители) Сегодня, 14:36
вот она рабочая сила . Всех на уборку города. все реально господа.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:36
Владимир
Беларусские. Точно знаю, потому что сам покупаю из этих спичек. Качественнее чем другие.
 
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Владимир (Посетители) Сегодня, 13:54
Так же крайне важно, что бы полиция жестче контролировала бы антиалкогольное законодательство.

Распоясовшившееся коммерсанты что то подрасслабились и продают сигареты детям и водку с пивом после 11-ти ночи налево и направо! Так же необходимо обязать всех спекулянтов следить за прилегающей и вверенной им территорией. Мусор, бычки валяются, везде пустыри.

Это самое главное.

Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Ооо, беларуские спички.


Вряд ли Белорусские, там же верблюд нарисован lol
 
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  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:35
Ооо, беларуские спички.
А так, наши полисмены каждый божий день пишут тысяча протоколов. Объем нужно выполнять.
 
 

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