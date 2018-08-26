Полицией Актау за три дня было выявлено более 1000 административных правонарушений

Фото автора
В мероприятии принимали участие 669 сотрудников ОВД, а также 301 военнослужащий Национальной гвардии.
Во время проведения ОПМ было раскрыто 24 преступления, были задержаны двое преступников, находящихся в розыске. Было задержано 11 человек за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, в числе которых 10 человек задержаны за хранение наркотических средств.
- Основными задачами оперативно-профилактических мероприятий является предупреждение уголовных и административных правонарушений, профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также выявление нарушений миграционного законодательства и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.
В целом сотрудниками наружных служб по области было выявлено 1173 административных правонарушения, 30 из которых – управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
- Осуществлена проверка 362 человек, состоящих на учете в ОВД по различным категориям. Водворено в приемники-распределители 20 человек, среди которых три иностранца, - сообщили в ведомстве.
По информации ДВД Мангистауской области, с 1 по 10 сентября в области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Осторожно: дети!»
Напомним, в январе в ходе проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили 756 правонарушений.
В апреле в ходе ОПМ «Дети в ночном городе» в УВД Актау доставили 45 человек.
В августе 28 родителей были привлечены к административной ответственности в ходе проведения ОПМ «Дети в ночном городе».
Во время проведения ОПМ было раскрыто 24 преступления, были задержаны двое преступников, находящихся в розыске. Было задержано 11 человек за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, в числе которых 10 человек задержаны за хранение наркотических средств.
- Основными задачами оперативно-профилактических мероприятий является предупреждение уголовных и административных правонарушений, профилактика дорожно-транспортных происшествий, а также выявление нарушений миграционного законодательства и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.
В целом сотрудниками наружных служб по области было выявлено 1173 административных правонарушения, 30 из которых – управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
- Осуществлена проверка 362 человек, состоящих на учете в ОВД по различным категориям. Водворено в приемники-распределители 20 человек, среди которых три иностранца, - сообщили в ведомстве.
По информации ДВД Мангистауской области, с 1 по 10 сентября в области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Осторожно: дети!»
Напомним, в январе в ходе проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили 756 правонарушений.
В апреле в ходе ОПМ «Дети в ночном городе» в УВД Актау доставили 45 человек.
В августе 28 родителей были привлечены к административной ответственности в ходе проведения ОПМ «Дети в ночном городе».