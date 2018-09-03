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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:04

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Врачи Мангистауской областной больницы спасли пациента с аневризмой аорты

Аорта пациента увеличилась в три раза. В больницу 56-летнего мужчину доставили в экстренном порядке. Протезирование аорты в условиях искусственного кровообращения проведено хирургами впервые в Мангистау. По словам Ернура Ордабаева, заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии, ранее пациенты с таким диагнозом направлялись в республиканские клиники Астаны и Алматы.

Ернур Ордабаев. Фото автора
Пациенты с таким диагнозом, по словам врача, зачастую не доживали до прибытия санитарной авиации.

- Аневризма — порок, при котором смерть наступает мгновенно. Пациент поступил экстренно с высоким артериальным давлением, выраженными болями за грудиной и с подозрением на инфаркт. Из приемного покоя его перевели в отделение экстренной кардиологии. При обследовании врачи поставили точный диагноз. Пациент долго не соглашался на операцию, поэтому мы два дня готовили его в отделении реанимации. Нормальная аорта имеет размеры от 2,8-3,3 см, у нашего пациента она достигла 9,9 см. Ему грозил разрыв аорты и летальный исход. При операции был заменен участок аорты от сердца до дуги. Операция прошла удачно, прогноз хороший, на УЗИ все в пределах нормы. Причину аневризмы покажет гистологическое исследование. Мне ассистировали врачи Альберт Абулхасов, Асылбек Анетов. Анестезиологией и искусственным кровообращением занимался Маулен Жумадиллаев. Привлеченные специалисты в операции не участвовали,
- прокомментировал Ернур Ордабаев.

С начала года в отделении сердечно-сосудистой хирургии проведено 168 плановых и экстренных операций на сердце и сосуды.

Специалисты рекомендуют вовремя проходить обследования, предусмотренные скринингом, бережно следить за своим здоровьем. Профилактические рекомендации включают контроль артериального давления, организацию здорового образа жизни, регулярное наблюдение у кардиолога и ангиохирурга, медикаментозную терапию сопутствующей патологии. Лицам из групп риска по развитию аневризмы аорты следует проходить скрининговое ультразвуковое обследование.

Возможные осложнения при аневризме

Основная опасность аневризмы кроется в том, что она может разорваться. Нередко это заканчивается летальным исходом, но может давать и одни только осложнения, которые будут крайне серьёзными. Так, при разрыве могут отмечаться повреждения центральной нервной системы, развитие геморрагического инсульта. Кроме того, стоит понимать, что аневризма нередко рецидивирует. Так как она не даёт никаких симптомов, в большинстве случаев рецидив происходит неожиданно. Чаще всего при рецидивах происходит кровоизлияние в мозг.

Для справки. Ернур Ордабаев:

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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:22
Почему не пишите сколько жизней они загубили, если уж выходит подобного рода статья, то делайте статистику по смертности и сколько врачей наказано.
К врачам в наших больницах отношусь отрицательно.
 
 

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