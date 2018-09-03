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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:31

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На базе школы-гимназии №4 в Актау открылся IT-лицей

В новом учебном году в заведение поступили более 250 учеников экономического лицея и около 150 учеников средних школ города. В лицее будут углубленно изучать точные науки и сферу компьютерных технологий. Об этом рассказала Жанаргуль Жумашева, директор IT-лицея на базе гимназии №4.

Школа-гимназия №4. Фото из архива Lada.kz
Утверждено новое название учебного заведения – «IT-лицей на базе гимназии №4».

По словам Жанаргуль Жумашевой, в IT-лицей набирают учеников седьмого класса и старше. Директор IT-лицея рассказала, что нужно для поступления в учебное заведение.

- Для тех, кто обучался в лицеях или школах с углубленным изучением основных предметов, проводится устное собеседование, на основе которого определяется, поступит ли ученик в наш лицей. Для учеников средних общеобразовательных школ проводятся экзамены по математике, физике, биологии и информатике, по результатам сдачи которых решается вопрос о поступлении, - отметила Жанаргуль Жумашева.

На базе школы-гимназии №4 в Актау открылся IT-лицей

Жанаргуль Жумашева. Фото автора

В новом учебном году пополнился и преподавательский состав учебного заведения.

- Изменился учебный план, теперь мы можем самостоятельно его составлять. У учеников будут «пары» вместо одного урока, что снимет нагрузку со школьников, ведь им нужно будет готовиться к трем-четырем предметам в день, а не к семи-девяти, как было раньше. Преподаватели отмечают, что такой учебный план упрощает работу учителям и ученикам, информация усваивается глубже, ребенок успевает запомнить и проанализировать знания, которые получил за день, - рассказала Жанаргуль Жумашева.

В планах руководства лицея – открыть международный класс, в котором преподаватели учебного заведения смогут практиковать обучение на трех языках, перед окончательным переходом на трехязычное обучение. Заключен, по информации администрации учебного заведения, устный договор со швейцарской школой, представитель которой будет курировать преподавательский состав лицея. Занятия будут проводиться внеурочно, в свободное от расписания время и по желанию самих учеников.

В лицее планируют организовать факультативные занятия по 3D-моделированию, веб-дизайну, робототехнике и компьютерному программированию.

Напомним, ранее вопрос об объединении экономического лицея и школы - гимназии №4 городские власти обсудили на встрече с родителями. По итогам обсуждения решено было оставить экономический лицей в прежнем здании, а на базе школы-гимназии организовать IT-лицей. Заместитель акима Актау объяснила, почему власти подняли вопрос слияния учебных заведений.


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Комментарии ( 1 )

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  • Mestnyi
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Владимир (Посетители) Сегодня, 17:43
4 года будут учить переустанавливать windows? Круто, круто!

Ну а если серьёзно, то всё, чему там могут научить - нормальный человек ПРИ ЖЕЛАНИИ освоит за 2 года в форме, которая недоступна "учителям" этого "учебного" заведения.

Идею в топку. Гимназия то была так себе - одно название, а теперь совсем всё плохо.
 
 

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