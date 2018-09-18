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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 2018

В Актау суд оправдал обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса экс-полицейского

В Актау вынесли приговор по делу об организации незаконной преступной группы в сфере игорного бизнеса, по которому обвинялись сразу восемь человек. Семеро из них получили по два с половиной года ограничения свободы, а бывший полицейский Арыстан Боранов был полностью оправдан.

В зале суда. Фото автора
Подсудимых, в числе которых были четыре женщины, как рассказал Азат Избасаров, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, обвиняли в создании организованной преступной группы, которая занималась незаконной игорной деятельностью в Жанаозене.

Кроме того, одну из подсудимых обвинили в даче взятки в размере 1,8 миллиона тенге представителям правоохранительных и надзорных органов с целью покровительства.

- Вышеуказанные обстоятельства о том, что обвиняемые создали незаконную преступную группу, а также передавали взятки и приобретали имущество на денежные средства, добытые преступным путем, не нашло свое подтверждение. Подсудимые осуждены по пункту 2 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору), - отметил Азат Избасаров.

В Актау суд оправдал обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса экс-полицейского


Подсудимые, как установил суд, открыли компьютерные клубы, в которых можно было делать ставки и выигрывать денежные средства.

- Согласно действующему законодательству, все вышеуказанные игры могут размещаться в Акмолинской и Алматинской областях. У подсудимых было несколько таких заведений на территории Жанаозена: «Инбет», «Окей», «Банзай» и другие. Все эти лица принимали участие в организации игорной деятельности в этих заведениях. В ходе досудебного расследования изъяты 198 системных блоков, 191 монитор, три телевизора, 18 кассовых аппаратов, три сервера, один модем, три устройства для считывания штрих-кодов. Все вышеуказанные устройства конфискованы в доход государства, - сообщил Азат Избасаров.

Семеро подсудимых получили наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев каждый, так как большинство из них ранее не были судимы, имеют малолетних детей и характеризуются положительно.

Вина восьмого обвиняемого Арыстана Боранова, через которого одна из подсудимых якобы передавала взятку в размере 1 миллиона 800 тысяч тенге, не была доказана, в связи с чем Арыстан Боранов был полностью оправдан.

- Ему инкриминировалось участие в преступной группе, незаконном игорном бизнесе и подстрекательство при даче взятки. Суд посчитал, что в его действиях отсутствует состав преступления, в связи с чем он полностью оправдан. Остальные подсудимые во время назначенного им срока ограничения свободы не имеют право покидать свое место жительства в нерабочее время, переезжать, выезжать из города, посещать увеселительные заведения. В случае нарушения этих обязанностей, соответствующие органы могут обратиться с представлением в суд, который может заменить наказание на лишение свободы. Кроме того, приговор не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован, - отметил Азат Избасаров.

В Актау суд оправдал обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса экс-полицейского


Напомним, после задержания Арыстана Боранова его отец объявил голодовку.

В национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что опасаясь привлечения к уголовной ответственности, участники ОПГ при посредничестве Арыстана Боранова передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство их незаконной деятельности.

В ходе обыска по месту жительства Боранова обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 522 000 тенге и 1 500 долларов США, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.


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Комментарии ( 8 )

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  • babnik
 нуртай (Посетители) Сегодня, 16:37
Деньги то изьяли 3 ляма + 1500 долларов, а взятка 1,8 млн. Где остальные? По словам отца-это его деньги
 
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  • Сергей Владимиров
  • babnik
  • HiWatch
 Зима (Посетители) Сегодня, 16:34
Как говорил видный советский деятель, в ходе расследования не выйти на самих себя.
 
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  • Akosha
  • Армани
 нуртай (Посетители) Сегодня, 16:33
Вот народ не надо ля-ля, А.Боранов вообще там не причем, что и в суде доказано. Вы что думаете человек только откинулся и сразу в бизнес в г.Жанаозен включился? Да этих Инбетов в Актау хватает.
 
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  • babnik
 Sazan (Посетители) Сегодня, 16:31
Цитата: Дмитрий
в здании суда в это время невиновных не было вообще

в нашем государстве невиновных нет.
 
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  • babnik
 kk13 (Посетители) Сегодня, 16:06
У нас до 1.000.000 сажают, потому что делит "пшик"..... а так...короче да здравствует самый гуманны суд ... так сказать!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babnik
  • Сергей Владимиров
 Lexus (Посетители) Сегодня, 15:40
Все правильно. А кто будет жуликов ловить если милисионера посадят.
Как говорится "Рафик уапще невиновен. Он просто дверь слегка открыл, ногой" ну и так далее
 
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  • babnik
  • rigorous
  • kolu411
  • Сергей Владимиров
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 15:08
В национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что опасаясь привлечения к уголовной ответственности, участники ОПГ при посредничестве Арыстана Боранова передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство их незаконной деятельности.


Значит посылка все таки дошла.. Все четко и ясно! Спасибо Ладе!
- Свободу жуликам и ворам!
 
-2
  • kazakhstan
  • babnik
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  • Aibek.z
 Армани (Посетители) Сегодня, 14:39
Арыстан доказал свое! Красавчик!
 
 

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