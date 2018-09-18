В Актау суд оправдал обвиняемого по трем статьям уголовного кодекса экс-полицейского

В зале суда. Фото автора
Подсудимых, в числе которых были четыре женщины, как рассказал Азат Избасаров, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, обвиняли в создании организованной преступной группы, которая занималась незаконной игорной деятельностью в Жанаозене.
Кроме того, одну из подсудимых обвинили в даче взятки в размере 1,8 миллиона тенге представителям правоохранительных и надзорных органов с целью покровительства.
- Вышеуказанные обстоятельства о том, что обвиняемые создали незаконную преступную группу, а также передавали взятки и приобретали имущество на денежные средства, добытые преступным путем, не нашло свое подтверждение. Подсудимые осуждены по пункту 2 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору), - отметил Азат Избасаров.
Подсудимые, как установил суд, открыли компьютерные клубы, в которых можно было делать ставки и выигрывать денежные средства.
- Согласно действующему законодательству, все вышеуказанные игры могут размещаться в Акмолинской и Алматинской областях. У подсудимых было несколько таких заведений на территории Жанаозена: «Инбет», «Окей», «Банзай» и другие. Все эти лица принимали участие в организации игорной деятельности в этих заведениях. В ходе досудебного расследования изъяты 198 системных блоков, 191 монитор, три телевизора, 18 кассовых аппаратов, три сервера, один модем, три устройства для считывания штрих-кодов. Все вышеуказанные устройства конфискованы в доход государства, - сообщил Азат Избасаров.
Семеро подсудимых получили наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев каждый, так как большинство из них ранее не были судимы, имеют малолетних детей и характеризуются положительно.
Вина восьмого обвиняемого Арыстана Боранова, через которого одна из подсудимых якобы передавала взятку в размере 1 миллиона 800 тысяч тенге, не была доказана, в связи с чем Арыстан Боранов был полностью оправдан.
- Ему инкриминировалось участие в преступной группе, незаконном игорном бизнесе и подстрекательство при даче взятки. Суд посчитал, что в его действиях отсутствует состав преступления, в связи с чем он полностью оправдан. Остальные подсудимые во время назначенного им срока ограничения свободы не имеют право покидать свое место жительства в нерабочее время, переезжать, выезжать из города, посещать увеселительные заведения. В случае нарушения этих обязанностей, соответствующие органы могут обратиться с представлением в суд, который может заменить наказание на лишение свободы. Кроме того, приговор не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован, - отметил Азат Избасаров.
Напомним, после задержания Арыстана Боранова его отец объявил голодовку.
В национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что опасаясь привлечения к уголовной ответственности, участники ОПГ при посредничестве Арыстана Боранова передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство их незаконной деятельности.
В ходе обыска по месту жительства Боранова обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 522 000 тенге и 1 500 долларов США, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.
Кроме того, одну из подсудимых обвинили в даче взятки в размере 1,8 миллиона тенге представителям правоохранительных и надзорных органов с целью покровительства.
- Вышеуказанные обстоятельства о том, что обвиняемые создали незаконную преступную группу, а также передавали взятки и приобретали имущество на денежные средства, добытые преступным путем, не нашло свое подтверждение. Подсудимые осуждены по пункту 2 части 2 статьи 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору), - отметил Азат Избасаров.
Подсудимые, как установил суд, открыли компьютерные клубы, в которых можно было делать ставки и выигрывать денежные средства.
- Согласно действующему законодательству, все вышеуказанные игры могут размещаться в Акмолинской и Алматинской областях. У подсудимых было несколько таких заведений на территории Жанаозена: «Инбет», «Окей», «Банзай» и другие. Все эти лица принимали участие в организации игорной деятельности в этих заведениях. В ходе досудебного расследования изъяты 198 системных блоков, 191 монитор, три телевизора, 18 кассовых аппаратов, три сервера, один модем, три устройства для считывания штрих-кодов. Все вышеуказанные устройства конфискованы в доход государства, - сообщил Азат Избасаров.
Семеро подсудимых получили наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев каждый, так как большинство из них ранее не были судимы, имеют малолетних детей и характеризуются положительно.
Вина восьмого обвиняемого Арыстана Боранова, через которого одна из подсудимых якобы передавала взятку в размере 1 миллиона 800 тысяч тенге, не была доказана, в связи с чем Арыстан Боранов был полностью оправдан.
- Ему инкриминировалось участие в преступной группе, незаконном игорном бизнесе и подстрекательство при даче взятки. Суд посчитал, что в его действиях отсутствует состав преступления, в связи с чем он полностью оправдан. Остальные подсудимые во время назначенного им срока ограничения свободы не имеют право покидать свое место жительства в нерабочее время, переезжать, выезжать из города, посещать увеселительные заведения. В случае нарушения этих обязанностей, соответствующие органы могут обратиться с представлением в суд, который может заменить наказание на лишение свободы. Кроме того, приговор не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован, - отметил Азат Избасаров.
Напомним, после задержания Арыстана Боранова его отец объявил голодовку.
В национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что опасаясь привлечения к уголовной ответственности, участники ОПГ при посредничестве Арыстана Боранова передавали взятки сотрудникам правоохранительных органов за общее покровительство их незаконной деятельности.
В ходе обыска по месту жительства Боранова обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 522 000 тенге и 1 500 долларов США, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.