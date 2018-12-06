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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:18

Просмотров: 122

В Актау вновь прилетели лебеди

На побережье Актау появились первые лебеди этой зимы.

Фото "Лады"
Зоологи рекомендуют подкармливать птиц только при резком снижении температуры (-15 градусов и ниже), а также при наличии у птиц физических повреждений. Лебеди хорошо переносят холод, поэтому могут долгое время находиться без активного движения. Птица просто сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы – так она экономит энергию.

Питаются лебеди в основном подводными частями растений, но также могут фильтровать клювами мелких рачков и различных личинок. Это их естественный рацион, гораздо лучше подходящий птицам.

Для лебедей, которые находятся на большой воде (залив – море) следует давать зерно (овес, ячмень), вместе с мелко нарезанными или тертыми сырыми овощами (капуста, морковь), в воду и на самый край полыньи.

Если есть возможность установить кормушки на суше, то туда следует засыпать только сухие зерновые корма или птичий комбикорм. Бросать корм можно как на лед, так и на воду.

Кормить лебедей белым хлебом не желательно. Если нет другого корма, пусть это будет ржаной, отрубной хлеб.

В домашних условиях лебедя можно кормить овсом, ячменем, просом, пшеницей, овсянкой и мелко порубленной морковью и капустой, вареной картошкой и листьями салата. Еду нужно бросать в большой тазик, наполненный водой.

Если птица держит голову под крылом, если на голове лебедя иней или сосульки, то он болен и его необходимо поместить в теплое помещение.





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Комментарии ( 2 )

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Agrik (Посетители) Сегодня, 19:43
Цитата: smesharik
По моему, чайки рады прилету лебедей не меньше чем люди.

Птицы, как и люди - умеют думать.
Как многие виды птиц - отличаются умом и сообразительностью.
Понимают, что с прилетом лебедей начинается их подкармливание, где чайкам тоже достается.
 
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  • Agrik
 smesharik (Посетители) Сегодня, 19:23
По моему, чайки рады прилету лебедей не меньше чем люди.
 
 

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