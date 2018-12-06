В Актау вновь прилетели лебеди





Зоологи рекомендуют подкармливать птиц только при резком снижении температуры (-15 градусов и ниже), а также при наличии у птиц физических повреждений. Лебеди хорошо переносят холод, поэтому могут долгое время находиться без активного движения. Птица просто сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы – так она экономит энергию.Питаются лебеди в основном подводными частями растений, но также могут фильтровать клювами мелких рачков и различных личинок. Это их естественный рацион, гораздо лучше подходящий птицам.Для лебедей, которые находятся на большой воде (залив – море) следует давать зерно (овес, ячмень), вместе с мелко нарезанными или тертыми сырыми овощами (капуста, морковь), в воду и на самый край полыньи.Если есть возможность установить кормушки на суше, то туда следует засыпать только сухие зерновые корма или птичий комбикорм. Бросать корм можно как на лед, так и на воду.В домашних условиях лебедя можно кормить овсом, ячменем, просом, пшеницей, овсянкой и мелко порубленной морковью и капустой, вареной картошкой и листьями салата. Еду нужно бросать в большой тазик, наполненный водой.Если птица держит голову под крылом, если на голове лебедя иней или сосульки, то он болен и его необходимо поместить в теплое помещение.Видео пользователя сайта.