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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 782

Министерство энергетики: Тариф на электроэнергию ТОО «МАЭК Казатомпром» не изменится до 2025 года

В Казахстане утвердили предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года.

Фото с сайта Prodengi.kz
Предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года. С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года. Об этом сообщили на сайте Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

Предельный тариф ТОО «МАЭК Казатомпром» установлен в размере 11,64 тенге за 1 киловатт-час.

Министерство энергетики: Тариф на электроэнергию ТОО «МАЭК Казатомпром» не изменится до 2025 года

Министерство энергетики: Тариф на электроэнергию ТОО «МАЭК Казатомпром» не изменится до 2025 года


С тарифами других компаний, разделенных на группы, можно ознакомиться здесь.

В антимонопольном комитете Мангистауской области сообщили, что предельная величина тарифа на мощность будет утверждена в начале 2019 года.


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Комментарии ( 9 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:58
Предельный тариф ТОО «МАЭК Казатомпром» установлен в размере 11,64 тенге за 1 киловатт-час.


Ок, понятно.

В антимонопольном комитете Мангистауской области сообщили, что предельная величина тарифа на мощность будет утверждена в начале 2019 года.

А вот эта фраза никого не смутила?

Как я понял, помимо предельного тарифа с нового года будет еще один тариф мощность?

Это как раньше впарили тариф на "тепло в горячей воде"?
 
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  • Aleksandr Petrovich
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:33
Сегодняшний тариф МАЭК,а = 13,12 кВт/час.
Его так высоко загнали, что, даже да 2025 года, хватает даже 11,64 кВт/час.
Признать, что это была липа, значит возвращать потребителям переплаченное.
На это не пошли, ведь государство - соучредитель этого ТОО "МАЭК".
Но "переживать" по поводу снижения тарифа не стоит, мы с нового года будем платить еще и новому "доставщику" электроэнергии.
С наступающими вас тарифами!
 
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  • leo529
 Марс (Посетители) Сегодня, 15:28
Если нефть опустится до 40 долларов (а это вполне возможно) - то тарифы, вопреки любым приказам и обещаниям, вырастут вдвое.
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 15:25
С трудом верится...у них семь пятниц на неделе... stena
 
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  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
  • Ingul
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 15:15
А цены на топливо, благодаря которому производится электроэнергия, заморозили?
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 14:57
Вот вам и приказы правительства .... По барабану этому МАЭКу .... ещё и ТООшкам прихвостням ихним доплачивать будем ....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Ingul
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 14:55
Цитата: Jack
У нас получается самый дорогой тариф по стране..

В вацапе мне ролик загнали так там тарифы от 1,1 тенге но не выше 8,33 тенге,но не для нас нам тариф 11,64 тенге.
 
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  • Чупакабра
  • Aleksandr Petrovich
  • tolk
  • arelav_74
  • ЁмоЁ
 Jack (Посетители) Сегодня, 14:42
У нас получается самый дорогой тариф по стране..
 
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  • Чупакабра
  • Aleksandr Petrovich
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 Sazan (Посетители) Сегодня, 14:39
Если я правильно понимаю в свете последних событий, то платить мы будем на МАЭКу, а какой то мутной тоошке, и собсно новость просто очередная вода в уши?
Или что я не понял?
 
 

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