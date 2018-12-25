Министерство энергетики: Тариф на электроэнергию ТОО «МАЭК Казатомпром» не изменится до 2025 года

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Предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года. С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года. Об этом сообщили на сайте Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.
Предельный тариф ТОО «МАЭК Казатомпром» установлен в размере 11,64 тенге за 1 киловатт-час.
С тарифами других компаний, разделенных на группы, можно ознакомиться здесь.
В антимонопольном комитете Мангистауской области сообщили, что предельная величина тарифа на мощность будет утверждена в начале 2019 года.
Предельный тариф ТОО «МАЭК Казатомпром» установлен в размере 11,64 тенге за 1 киловатт-час.
С тарифами других компаний, разделенных на группы, можно ознакомиться здесь.
В антимонопольном комитете Мангистауской области сообщили, что предельная величина тарифа на мощность будет утверждена в начале 2019 года.