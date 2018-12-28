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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:29

Просмотров: 1167

В Мангистау раскрыли 37 преступлений религиозного характера

В Мангистауской области в 2018 году было зарегистрировано 37 преступлений общеуголовного характера, совершенных сторонниками деструктивных религиозных течений салафитского толка. Все преступления удалось раскрыть. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта total.kz
В ведомстве сообщили, что из 37 преступлений 11 входят в категорию тяжких, таких как нарушение статей 120 ч. 2 УК РК (Изнасилование), 293 ч. 3 УК РК (Хулиганство), 194 ч. 2 УК РК (Вымогательство), 125 ч. 2 УК РК (Похищение человека) и другие.

- Управление по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области уведомляет жителей и гостей Мангистауской области, что на территории Республики Казахстан запрещается использование сетей и средств связи для осуществления экстремизма, а также ввоз, издание, изготовление и распространение экстремистских материалов. Будьте бдительны при использовании интернет-мессенджеров и социальных сетей. Не распространяйте материалы сомнительного содержания, с элементами насилия, жестокости, религиозного и иного экстремизма. Не приобретайте печатные материалы вне мест, специализирующихся торговлей данной продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции также напомнили, что за осуществление экстремизма граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

- Если вы стали очевидцем либо свидетелем незаконной пропаганды религиозных идей вне мест осуществления религиозных обрядов, а также распространения религиозной литературы, просим вас сообщать по телефонам: 102, либо 47-52-46, - отметили в пресс-службе департамента полиции.


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Комментарии ( 5 )

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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 11:34
сейчас часто начали отправлять со словами суры на благополучие и т.д. и отправьте кого любите или близким людям 20 и или более людям и потом счастье к вам приходит, бла бла,бла angel
 
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  • русалка
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 10:32
А сколько зарегистрировано преступлений общеуголовного характера, совершенных сторонниками деструктивных госструктар корумпированного толка?

И добавьте сюда статистику по сторонникам ортодоксальных религиозных течений. Тогда статья будет объективной.
 
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  • Мимоза
 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 10:19
Цитата: Мимоза
yuriy.v,
Журналист, как всегда в погоне за громким названием

Манипуляция сознанием. Психология понимашли. podmig
 
-1
  • yuriy.v
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 10:11
yuriy.v,
Журналист, как всегда в погоне за громким названием lol
Но в статье конкретика "зарегистрировано 37 преступлений общеуголовного характера, совершенных сторонниками деструктивных религиозных течений салафитского толка. "


А по теме, все эти фанатики, обычные преступники.
 
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  • Чупакабра
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 09:53
Изнасилование, вымогательство, похищения человека, хулиганство - как это могут быть религиозными преступлениями? Статья призвана запугать граждан и настроить лояльно отнестись к будущим поправкам в законе о религии! И ещё - нет решения суда о запрете салафитов. Соответственно статья сама подпадает под "разжигание религиозной розни".
 
 

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