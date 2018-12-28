В Мангистау раскрыли 37 преступлений религиозного характера

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В ведомстве сообщили, что из 37 преступлений 11 входят в категорию тяжких, таких как нарушение статей 120 ч. 2 УК РК (Изнасилование), 293 ч. 3 УК РК (Хулиганство), 194 ч. 2 УК РК (Вымогательство), 125 ч. 2 УК РК (Похищение человека) и другие.



- Управление по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области уведомляет жителей и гостей Мангистауской области, что на территории Республики Казахстан запрещается использование сетей и средств связи для осуществления экстремизма, а также ввоз, издание, изготовление и распространение экстремистских материалов. Будьте бдительны при использовании интернет-мессенджеров и социальных сетей. Не распространяйте материалы сомнительного содержания, с элементами насилия, жестокости, религиозного и иного экстремизма. Не приобретайте печатные материалы вне мест, специализирующихся торговлей данной продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.



В полиции также напомнили, что за осуществление экстремизма граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.



- Если вы стали очевидцем либо свидетелем незаконной пропаганды религиозных идей вне мест осуществления религиозных обрядов, а также распространения религиозной литературы, просим вас сообщать по телефонам: 102, либо 47-52-46, - отметили в пресс-службе департамента полиции.