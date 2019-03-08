Примите поздравления: Победители конкурса «Любовь-морковь-2»

Каждый в душе романтик…
В рамках традиционного проекта «Любовь-морковь-2» определились победители поэтического конкурса. На этот раз, по условиям конкурса, его участники должны были продолжить стихотворение, предложенное редакцией.
Подарочного сертификата от ювелирного салона «Казахювелир» на 60000 тенге удостоилась Айгуль. Её стихотворение набрало 722 голоса. Жанара Масугутова, директор ювелирного салона «Казахювелир» в Актау, вручая приз, отметила, что к весенним праздникам проводятся акции и скидки, и пригласила всех жителей города в магазин в ТРК «Актау».
Обладателем шикарного букета из 51 тюльпана от салона цветов Love is стала Эллина, набравшая 653 голоса.
Долгожданным и трепетным моментом для участников конкурса стал выбор финалиста, чье стихотворение, как мы и обещали, исполнила солистка группы «Today» Александра Ким .
Самым проникновенным, на взгляд редакции, стало стихотворение Давыдова Владимира.
Владимиру 33 года, женат, растит двух дочерей. Профессия никак не связана с творчеством - Владимир занимается изготовлением и установкой жалюзи.
Предлагаем вам насладиться прекрасным исполнением, на наш взгляд, получилось круто!
Группа «Today» исполняет кавер-версии хитов зарубежных звезд совершенно разных стилей. Музыканты радуют своих слушателей джазовыми произведениями, популярной поп и рок музыкой. Также в их арсенале немало и авторских работ, которые были представлены на сцене КДК им. Абая в прошлом году. За время своей творческой деятельности в копилке группы множество наград. Только в 2018 году на региональном фестивале-конкурсе вокально-инструментальных ансамблей группа «Today» удостоилась диплома лауреата II степени фестиваля и побед в двух номинациях «Инструментальный жанр» и «Лучший женский вокал».
Руководителем группы является Иван Яковлев, который также является участником группы «Хазар», артистом симфонического оркестра областной филармонии. В прошлом также был руководителем джазового ансамбля «Молодость» (КДК им.Абая).
После встречи с Александрой Ким в 2015 году музыканты решили организовать группу для выступлений в одном из заведений города. Так группа «Today» начала своё существование.
Солисткой группы является Александра Ким, которая профессионально поет уже более 10 лет и вот уже несколько из них преподает вокал в КДК им. Абая.
Гитарист Махмуд Абайдуллаев , который является руководителем ВИА «Ак Шагала» Мангистауской областной филармонии.
Он также выступал в составе рок-группы «Хазар» и со многими другими казахстанскими исполнителями, включая легендарную Жанну Сатарову.
Бас-гитаристом квартета «Today» является Куаныш Турумбаев.
В планах группы исполнение зарубежных хитов в лаундж-атмосфере, а также запись авторских песен.
Группа «Today» на постоянной основе сотрудничает с профессиональной студией звукозаписи «JM STUDIO»
«Лада» благодарит все участников, партнеров и спонсоров проекта «Любовь-морковь-2».
И, пользуясь случаем, мужская часть редакции поздравляет женщин Актау с этим прелестным праздником Весны! Мы желаем, чтобы мужчины восхищались красотой женщин не только на 8 Марта, а показывали свою любовь и чувства постоянно. Ведь без представительниц прекрасного пола мы никуда. Помните об этом, уважаемые мужчины.
Подарочного сертификата от ювелирного салона «Казахювелир» на 60000 тенге удостоилась Айгуль. Её стихотворение набрало 722 голоса. Жанара Масугутова, директор ювелирного салона «Казахювелир» в Актау, вручая приз, отметила, что к весенним праздникам проводятся акции и скидки, и пригласила всех жителей города в магазин в ТРК «Актау».
Обладателем шикарного букета из 51 тюльпана от салона цветов Love is стала Эллина, набравшая 653 голоса.
Долгожданным и трепетным моментом для участников конкурса стал выбор финалиста, чье стихотворение, как мы и обещали, исполнила солистка группы «Today» Александра Ким .
Самым проникновенным, на взгляд редакции, стало стихотворение Давыдова Владимира.
Владимиру 33 года, женат, растит двух дочерей. Профессия никак не связана с творчеством - Владимир занимается изготовлением и установкой жалюзи.
- Стихи я умел писать всегда, но не всегда было желание. В подростковом возрасте выступали с друзьями, читали и сочиняли рэп, оттуда и пошло... могу писать по настроению. Романтик? Даже не знаю, отчасти да. Когда писал эти слова, думал о своей любимой, спасибо что она есть в моей жизни!, - рассказал Владимир.
Предлагаем вам насладиться прекрасным исполнением, на наш взгляд, получилось круто!
- Для кавер-версии на текст Владимира я решила использовать музыку песни «Shape of my heart» Стинга. Она наиболее подошла под слова и, конечно же, многим известна, - сказала Александра.
Группа «Today» исполняет кавер-версии хитов зарубежных звезд совершенно разных стилей. Музыканты радуют своих слушателей джазовыми произведениями, популярной поп и рок музыкой. Также в их арсенале немало и авторских работ, которые были представлены на сцене КДК им. Абая в прошлом году. За время своей творческой деятельности в копилке группы множество наград. Только в 2018 году на региональном фестивале-конкурсе вокально-инструментальных ансамблей группа «Today» удостоилась диплома лауреата II степени фестиваля и побед в двух номинациях «Инструментальный жанр» и «Лучший женский вокал».
Руководителем группы является Иван Яковлев, который также является участником группы «Хазар», артистом симфонического оркестра областной филармонии. В прошлом также был руководителем джазового ансамбля «Молодость» (КДК им.Абая).
После встречи с Александрой Ким в 2015 году музыканты решили организовать группу для выступлений в одном из заведений города. Так группа «Today» начала своё существование.
Солисткой группы является Александра Ким, которая профессионально поет уже более 10 лет и вот уже несколько из них преподает вокал в КДК им. Абая.
Гитарист Махмуд Абайдуллаев , который является руководителем ВИА «Ак Шагала» Мангистауской областной филармонии.
Он также выступал в составе рок-группы «Хазар» и со многими другими казахстанскими исполнителями, включая легендарную Жанну Сатарову.
Бас-гитаристом квартета «Today» является Куаныш Турумбаев.
В планах группы исполнение зарубежных хитов в лаундж-атмосфере, а также запись авторских песен.
Группа «Today» на постоянной основе сотрудничает с профессиональной студией звукозаписи «JM STUDIO»
«Лада» благодарит все участников, партнеров и спонсоров проекта «Любовь-морковь-2».
И, пользуясь случаем, мужская часть редакции поздравляет женщин Актау с этим прелестным праздником Весны! Мы желаем, чтобы мужчины восхищались красотой женщин не только на 8 Марта, а показывали свою любовь и чувства постоянно. Ведь без представительниц прекрасного пола мы никуда. Помните об этом, уважаемые мужчины.