Примите поздравления: Победители конкурса «Любовь-морковь-2»

- Стихи я умел писать всегда, но не всегда было желание. В подростковом возрасте выступали с друзьями, читали и сочиняли рэп, оттуда и пошло... могу писать по настроению. Романтик? Даже не знаю, отчасти да. Когда писал эти слова, думал о своей любимой, спасибо что она есть в моей жизни!, - рассказал Владимир.

- Для кавер-версии на текст Владимира я решила использовать музыку песни «Shape of my heart» Стинга. Она наиболее подошла под слова и, конечно же, многим известна, - сказала Александра.