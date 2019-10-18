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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 197

Министерство обороны готово оказать материальную поддержку потерявшему от взрыва гранаты в Мангистау руку солдату

Министерство обороны Казахстана готово помочь солдату, потерявшему руку после взрыва гранаты. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz
Начальник департамента информации и коммуникаций министерства обороны Данияр Альжанов, высказал позицию ведомства по поводу инцидента на учебном полигоне в Мангистау и последующего обращения матери солдата к Президенту.

- Министерство обороны не предъявляло и не собирается предъявлять никаких требований о материальной компенсации ущерба. Эта информация неоднократно доводилась до матери Сергея Кошелева. Более того, министерство при необходимости готово оказать ему материальную помощь, как это принято в армии, - доложил Данияр Альжанов.

Также Данияр Альжанов рассказал Tengrinews.kz хронологию произошедшего и объяснил, для чего была предназначена боевая граната Ф-1, находившаяся на учебном полигоне.

- Учения проходили на улице. Кошелев – связист. Он был привлечен, чтобы продемонстрировать экипировку связиста, и стоял на учебной точке номер три. Граната, которую он взял, располагалась на учебной точке номер два. Он самовольно подошел к точке номер два, взял гранату, закрутил запал, выдернул чеку. Услышав хлопок, он засунул гранату под рацию. И произошел взрыв. Граната Ф-1, которая там находилась, не предназначалась для учебного метания. Это был элемент демонстрации экипировки разведчика, - сообщил начальник департамента информации и коммуникаций министерства обороны.

Данияр Альжанов также рассказал о втором военнослужащем, пострадавшем в результате взрыва гранаты.

- Осколочные ранения получил и рядовой Жаманбаев, который стоял около рации. У Жаманбаева сеченые раны и осколочные ранения. Он стоял чуть дальше, и по счастливой случайности отделался легкими ранениями. Его выписали уже. Разлет взрыва «лимонки» - 200 метров. Это очень опасная граната. Зачем он (Сергей Кошелев) засунул ее под рацию, не знаю, - добавил Данияр Альжанов.

Напомним, что призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что на 6 миллионов тенге могут оштрафовать потерявшего руку солдата в Мангистау.

Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту



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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 14:27
т.е. он теперь должен их ещё и благодарить за щедрость с ханского плеча,за то что по их безалаберности инвалидом на всю жизнь остался hypnosis

вспомнились слова из стишка : ах у ели ах у ели злые волки,
разбросали все иголки..
 
 

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