Министерство обороны готово оказать материальную поддержку потерявшему от взрыва гранаты в Мангистау руку солдату

Фото с сайта tengrinews.kz
Начальник департамента информации и коммуникаций министерства обороны Данияр Альжанов, высказал позицию ведомства по поводу инцидента на учебном полигоне в Мангистау и последующего обращения матери солдата к Президенту.
- Министерство обороны не предъявляло и не собирается предъявлять никаких требований о материальной компенсации ущерба. Эта информация неоднократно доводилась до матери Сергея Кошелева. Более того, министерство при необходимости готово оказать ему материальную помощь, как это принято в армии, - доложил Данияр Альжанов.
Также Данияр Альжанов рассказал Tengrinews.kz хронологию произошедшего и объяснил, для чего была предназначена боевая граната Ф-1, находившаяся на учебном полигоне.
- Учения проходили на улице. Кошелев – связист. Он был привлечен, чтобы продемонстрировать экипировку связиста, и стоял на учебной точке номер три. Граната, которую он взял, располагалась на учебной точке номер два. Он самовольно подошел к точке номер два, взял гранату, закрутил запал, выдернул чеку. Услышав хлопок, он засунул гранату под рацию. И произошел взрыв. Граната Ф-1, которая там находилась, не предназначалась для учебного метания. Это был элемент демонстрации экипировки разведчика, - сообщил начальник департамента информации и коммуникаций министерства обороны.
Данияр Альжанов также рассказал о втором военнослужащем, пострадавшем в результате взрыва гранаты.
- Осколочные ранения получил и рядовой Жаманбаев, который стоял около рации. У Жаманбаева сеченые раны и осколочные ранения. Он стоял чуть дальше, и по счастливой случайности отделался легкими ранениями. Его выписали уже. Разлет взрыва «лимонки» - 200 метров. Это очень опасная граната. Зачем он (Сергей Кошелев) засунул ее под рацию, не знаю, - добавил Данияр Альжанов.
Напомним, что призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что на 6 миллионов тенге могут оштрафовать потерявшего руку солдата в Мангистау.
Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту
- Министерство обороны не предъявляло и не собирается предъявлять никаких требований о материальной компенсации ущерба. Эта информация неоднократно доводилась до матери Сергея Кошелева. Более того, министерство при необходимости готово оказать ему материальную помощь, как это принято в армии, - доложил Данияр Альжанов.
Также Данияр Альжанов рассказал Tengrinews.kz хронологию произошедшего и объяснил, для чего была предназначена боевая граната Ф-1, находившаяся на учебном полигоне.
- Учения проходили на улице. Кошелев – связист. Он был привлечен, чтобы продемонстрировать экипировку связиста, и стоял на учебной точке номер три. Граната, которую он взял, располагалась на учебной точке номер два. Он самовольно подошел к точке номер два, взял гранату, закрутил запал, выдернул чеку. Услышав хлопок, он засунул гранату под рацию. И произошел взрыв. Граната Ф-1, которая там находилась, не предназначалась для учебного метания. Это был элемент демонстрации экипировки разведчика, - сообщил начальник департамента информации и коммуникаций министерства обороны.
Данияр Альжанов также рассказал о втором военнослужащем, пострадавшем в результате взрыва гранаты.
- Осколочные ранения получил и рядовой Жаманбаев, который стоял около рации. У Жаманбаева сеченые раны и осколочные ранения. Он стоял чуть дальше, и по счастливой случайности отделался легкими ранениями. Его выписали уже. Разлет взрыва «лимонки» - 200 метров. Это очень опасная граната. Зачем он (Сергей Кошелев) засунул ее под рацию, не знаю, - добавил Данияр Альжанов.
Напомним, что призывнику в Мангистау ампутировали руку после взрыва гранаты. Позже стало известно, что на 6 миллионов тенге могут оштрафовать потерявшего руку солдата в Мангистау.
Мать потерявшего руку от взрыва гранаты на учениях в Мангистау обратилась к Президенту