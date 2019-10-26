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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 848

Очередную выходку пернатой «звезды» Актау сняли на видео

Крылатая воровка вновь засветилась на видеокамеру. На этот раз она утащила подставку для зубочисток в одном из кафе на набережной 7А микрорайона.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Обитающая на городской набережной ворона по прозвищу Каркуша не раз попадала в объективы видеокамер. Вчера, 25 октября, птица снова удивила жителей Актау.

Воровка залетела на открытую веранду одного из кафе на набережной города и своровала подставку для зубочисток со стола.

Отдыхающие в кафе девушки успели заснять момент «кражи» на видео.

Напомним, в рубрике «Народные новости» была опубликована запись с «кражей» игрушечного медведя.

Позже в распоряжение редакции также попали видеозаписи от жителей Актау, которые видят Каркушу на стрит-корте, где проходят соревнования по уличному баскетболу. Птица с интересом наблюдает за игрой. Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.




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Комментарии ( 3 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:26
Пора бы нашей звезде свой Инстаграм завести lol

Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься.
 
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mer (Посетители) Сегодня, 15:18
n92,А что тут напрягать может,прикольно,никакого криминала,политики и т.д.))).
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 15:08
Если честно уже надоедает эта "новость".
 
 

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