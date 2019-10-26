Очередную выходку пернатой «звезды» Актау сняли на видео

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Обитающая на городской набережной ворона по прозвищу Каркуша не раз попадала в объективы видеокамер. Вчера, 25 октября, птица снова удивила жителей Актау.
Воровка залетела на открытую веранду одного из кафе на набережной города и своровала подставку для зубочисток со стола.
Отдыхающие в кафе девушки успели заснять момент «кражи» на видео.
Напомним, в рубрике «Народные новости» была опубликована запись с «кражей» игрушечного медведя.
Позже в распоряжение редакции также попали видеозаписи от жителей Актау, которые видят Каркушу на стрит-корте, где проходят соревнования по уличному баскетболу. Птица с интересом наблюдает за игрой. Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.
Воровка залетела на открытую веранду одного из кафе на набережной города и своровала подставку для зубочисток со стола.
Отдыхающие в кафе девушки успели заснять момент «кражи» на видео.
Напомним, в рубрике «Народные новости» была опубликована запись с «кражей» игрушечного медведя.
Позже в распоряжение редакции также попали видеозаписи от жителей Актау, которые видят Каркушу на стрит-корте, где проходят соревнования по уличному баскетболу. Птица с интересом наблюдает за игрой. Недавно ворону поймали за кражей женских трусиков.