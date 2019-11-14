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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 11

Живущая в вагончике многодетная мать из Мангистау не болеет раком

Женщина, проживающая в вагончике с пятью детьми, не состоит на учёте у онкологов и имеет другой диагноз. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Представители управления здравоохранения Мангистауской области встретились с многодетной матерью, которой волонтёры собирают материальную помощь.

В ходе беседы с Назгуль Кожахметовой медики выяснили, что женщина не больна раком и имеет другой диагноз.

- Согласно предоставленной медицинской документации, ей в 2018 году в Узбекистане был поставлен ряд диагнозов урологического, гинекологического и неврологического характера, - пояснили в управлении здравоохранения области.

По данным медиков, Назгуль Кожахметова периодически выезжает в Узбекистан по собственному желанию и никаких претензий к управлению здравоохранению области не имеет.

- Выезды в Узбекистан она объясняет тем, что при госпитализации в местные стационары, ей не с кем будет оставлять маленьких детей (четыре и шесть лет). Со слов Назгуль Кожахметовой, на днях решился вопрос оформления в детские сады обоих детей. Женщина планирует очередной выезд в Узбекистан по семейным делам, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

После приезда женщины в управлении здравоохранения будет решаться вопрос прикрепления Назгуль Кожахметовой в местное медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтёры Актау просят помочь живущей в вагончике многодетной матери. Женщина воспитывает семерых детей, и недавно у неё обнаружили вторую стадию рака.



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