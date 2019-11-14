Живущая в вагончике многодетная мать из Мангистау не болеет раком

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Представители управления здравоохранения Мангистауской области встретились с многодетной матерью, которой волонтёры собирают материальную помощь.
В ходе беседы с Назгуль Кожахметовой медики выяснили, что женщина не больна раком и имеет другой диагноз.
- Согласно предоставленной медицинской документации, ей в 2018 году в Узбекистане был поставлен ряд диагнозов урологического, гинекологического и неврологического характера, - пояснили в управлении здравоохранения области.
По данным медиков, Назгуль Кожахметова периодически выезжает в Узбекистан по собственному желанию и никаких претензий к управлению здравоохранению области не имеет.
- Выезды в Узбекистан она объясняет тем, что при госпитализации в местные стационары, ей не с кем будет оставлять маленьких детей (четыре и шесть лет). Со слов Назгуль Кожахметовой, на днях решился вопрос оформления в детские сады обоих детей. Женщина планирует очередной выезд в Узбекистан по семейным делам, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
После приезда женщины в управлении здравоохранения будет решаться вопрос прикрепления Назгуль Кожахметовой в местное медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.
Напомним, ранее сообщалось, что волонтёры Актау просят помочь живущей в вагончике многодетной матери. Женщина воспитывает семерых детей, и недавно у неё обнаружили вторую стадию рака.
В ходе беседы с Назгуль Кожахметовой медики выяснили, что женщина не больна раком и имеет другой диагноз.
- Согласно предоставленной медицинской документации, ей в 2018 году в Узбекистане был поставлен ряд диагнозов урологического, гинекологического и неврологического характера, - пояснили в управлении здравоохранения области.
По данным медиков, Назгуль Кожахметова периодически выезжает в Узбекистан по собственному желанию и никаких претензий к управлению здравоохранению области не имеет.
- Выезды в Узбекистан она объясняет тем, что при госпитализации в местные стационары, ей не с кем будет оставлять маленьких детей (четыре и шесть лет). Со слов Назгуль Кожахметовой, на днях решился вопрос оформления в детские сады обоих детей. Женщина планирует очередной выезд в Узбекистан по семейным делам, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
После приезда женщины в управлении здравоохранения будет решаться вопрос прикрепления Назгуль Кожахметовой в местное медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения.
Напомним, ранее сообщалось, что волонтёры Актау просят помочь живущей в вагончике многодетной матери. Женщина воспитывает семерых детей, и недавно у неё обнаружили вторую стадию рака.
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