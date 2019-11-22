Санэпидемиологи: В школе №6 Актау клопов не обнаружено

Фото пресс-службы ведомства
На момент проверки администрацией школы санитарным врачам был предоставлен договор на проведения дезинсекционных мероприятии, также проверена эффективность проведенной обработки. В ходе проверки факт наличия клопов не установлен.
- Обработка была проведена ИП Джанаевой Ш.Х. с использованием препаратов: агран, циперметрин. Препараты имеют сертификат о соответствии нормативной документации. Обработки проведены 7 августа и 2 ноября. 20 ноября вновь была проведена обработка помещений школы, с последующим контролем эффективности обработки. В средней школе № 6 обучаются 1633 учащихся, проживающих в основном в дачном жилом массиве, - отметили специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Кроме того, работники управления контроля качества заявили, что в текущем году обращений от населения на наличие клопов не поступало.
Для справки:
Период жизнедеятельности клопов составляет год, оптимальная температура 25 градусов, за сутки откладывается до 500 личинок. Питается кожным эпителием, проживает в основном в постельных принадлежностях и матрацах. Основная активность приходится с 3 ночи до 7 утра, боится дневного света, активны в темное время суток.
Напомним, родители учащихся пожаловались на наличие в школе клопов и отсутствие преподавателей. По словам мам и пап школьников, за год работы нового директора из учебного заведения уволились 11 педагогов.
Родители учащихся школы №6 Актау требуют закрыть учреждение на дезинсекцию и потребовали отставки директора.
Директор школы №6 Актау уволилась после скандала.
- Обработка была проведена ИП Джанаевой Ш.Х. с использованием препаратов: агран, циперметрин. Препараты имеют сертификат о соответствии нормативной документации. Обработки проведены 7 августа и 2 ноября. 20 ноября вновь была проведена обработка помещений школы, с последующим контролем эффективности обработки. В средней школе № 6 обучаются 1633 учащихся, проживающих в основном в дачном жилом массиве, - отметили специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Кроме того, работники управления контроля качества заявили, что в текущем году обращений от населения на наличие клопов не поступало.
Для справки:
Период жизнедеятельности клопов составляет год, оптимальная температура 25 градусов, за сутки откладывается до 500 личинок. Питается кожным эпителием, проживает в основном в постельных принадлежностях и матрацах. Основная активность приходится с 3 ночи до 7 утра, боится дневного света, активны в темное время суток.
Напомним, родители учащихся пожаловались на наличие в школе клопов и отсутствие преподавателей. По словам мам и пап школьников, за год работы нового директора из учебного заведения уволились 11 педагогов.
Родители учащихся школы №6 Актау требуют закрыть учреждение на дезинсекцию и потребовали отставки директора.
Директор школы №6 Актау уволилась после скандала.
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