«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Ноября
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 386.44 KZT
  • €1 = 428.37 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 5

Санэпидемиологи: В школе №6 Актау клопов не обнаружено

По данным специалистов управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау, с 23 октября по 31 октября 2019 года была проведена проверка на наличие клопов в общеобразовательной школе №6. Об этом санэпидемиологи рассказали на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства
На момент проверки администрацией школы санитарным врачам был предоставлен договор на проведения дезинсекционных мероприятии, также проверена эффективность проведенной обработки. В ходе проверки факт наличия клопов не установлен.

- Обработка была проведена ИП Джанаевой Ш.Х. с использованием препаратов: агран, циперметрин. Препараты имеют сертификат о соответствии нормативной документации. Обработки проведены 7 августа и 2 ноября. 20 ноября вновь была проведена обработка помещений школы, с последующим контролем эффективности обработки. В средней школе № 6 обучаются 1633 учащихся, проживающих в основном в дачном жилом массиве, - отметили специалисты управления контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Кроме того, работники управления контроля качества заявили, что в текущем году обращений от населения на наличие клопов не поступало.

Для справки:
Период жизнедеятельности клопов составляет год, оптимальная температура 25 градусов, за сутки откладывается до 500 личинок. Питается кожным эпителием, проживает в основном в постельных принадлежностях и матрацах. Основная активность приходится с 3 ночи до 7 утра, боится дневного света, активны в темное время суток.

Напомним, родители учащихся пожаловались на наличие в школе клопов и отсутствие преподавателей. По словам мам и пап школьников, за год работы нового директора из учебного заведения уволились 11 педагогов.

Родители учащихся школы №6 Актау требуют закрыть учреждение на дезинсекцию и потребовали отставки директора.

Директор школы №6 Актау уволилась после скандала.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика