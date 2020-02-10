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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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Департамент экологии Мангистау: «Покраснение Каспия - явление обычное»

В департаменте экологии объяснили покраснение Каспия. По данным специалистов, никакой угрозы для флоры и населения нет. Об этом сообщила Раушан Тулемова, исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области.

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По данным специалистов департамента экологии, покраснение моря происходит вследствие цветения морских водорослей.

- Это было и в 2017 году, и в 2018 году. Покраснение дают водоросли, обитающие в Каспийском море, их более 25 видов, таких как: лауренция, палисифонди, малибензи, они растут на мелководье и дают такой оттенок. В январе мы проводили мониторинг, уже были красные места, это морская водоросль красного цвета. Если пройтись вдоль берега моря, это растение есть, но в зимнее время оно становится заметнее, так как происходит его цветение, – рассказала Раушан Тулемова, исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области.

Напомним, окрас воды в районе посёлка Приморский взбудоражил жителей Актау.



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