Департамент экологии Мангистау: «Покраснение Каспия - явление обычное»

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По данным специалистов департамента экологии, покраснение моря происходит вследствие цветения морских водорослей.
- Это было и в 2017 году, и в 2018 году. Покраснение дают водоросли, обитающие в Каспийском море, их более 25 видов, таких как: лауренция, палисифонди, малибензи, они растут на мелководье и дают такой оттенок. В январе мы проводили мониторинг, уже были красные места, это морская водоросль красного цвета. Если пройтись вдоль берега моря, это растение есть, но в зимнее время оно становится заметнее, так как происходит его цветение, – рассказала Раушан Тулемова, исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, окрас воды в районе посёлка Приморский взбудоражил жителей Актау.
- Это было и в 2017 году, и в 2018 году. Покраснение дают водоросли, обитающие в Каспийском море, их более 25 видов, таких как: лауренция, палисифонди, малибензи, они растут на мелководье и дают такой оттенок. В январе мы проводили мониторинг, уже были красные места, это морская водоросль красного цвета. Если пройтись вдоль берега моря, это растение есть, но в зимнее время оно становится заметнее, так как происходит его цветение, – рассказала Раушан Тулемова, исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области.
Напомним, окрас воды в районе посёлка Приморский взбудоражил жителей Актау.
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