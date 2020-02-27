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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 348

Мангистау подарил Туркестану амфитеатр

Подарки духовной столице страны в виде новых крупных объектов строят все области республики. Мангистауская область возвела в дар амфитеатр.

Фото Tengrinews.kz
Амфитеатр стал подарком от Мангистауской области. Он расположен в духовно-культурной зоне областного центра и рассчитан на 1 000 мест. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

Мангистау подарил Туркестану амфитеатр


Стоит отметить, что это уникальный проект - амфитеатр возведен под открытым небом в современном стиле.

Мангистау подарил Туркестану амфитеатр


Развитие Туркестана контролирует Премьер-Министр Аскар Мамин.

Мангистау подарил Туркестану амфитеатр


Напомним, что 19 июня 2018 года Нурсултан Назарбаев поручил правительству Казахстана принять меры по развитию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. 29 апреля 2019 года был переутвержден комплексный план, и в новом областном центре начался строительный бум.



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Комментарии ( 3 )

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  • Коммунист.
  • Леська
 уехавший (Посетители) Сегодня, 17:59
Для других вон как постарались, а для себя позорище сделали с просевшим полом.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 17:49
Цитата: 12-й регион
,ну в общем вы поняли

Гы ы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • arelav_74
  • Ян
  • Леська
  • мунайши73
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:42
Мангистауская область возвела в дар амфитеатр.

Крытый от солнца,ветра и дождя.И присесть можно.А у нас....,ну в общем вы поняли draznilka
 
 

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