Мангистау подарил Туркестану амфитеатр

Фото Tengrinews.kz
Амфитеатр стал подарком от Мангистауской области. Он расположен в духовно-культурной зоне областного центра и рассчитан на 1 000 мест. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.
Стоит отметить, что это уникальный проект - амфитеатр возведен под открытым небом в современном стиле.
Развитие Туркестана контролирует Премьер-Министр Аскар Мамин.
Напомним, что 19 июня 2018 года Нурсултан Назарбаев поручил правительству Казахстана принять меры по развитию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. 29 апреля 2019 года был переутвержден комплексный план, и в новом областном центре начался строительный бум.
Стоит отметить, что это уникальный проект - амфитеатр возведен под открытым небом в современном стиле.
Развитие Туркестана контролирует Премьер-Министр Аскар Мамин.
Напомним, что 19 июня 2018 года Нурсултан Назарбаев поручил правительству Казахстана принять меры по развитию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. 29 апреля 2019 года был переутвержден комплексный план, и в новом областном центре начался строительный бум.