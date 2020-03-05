Вячеслав Хартян: Обработку грузовых судов в Морпорту Актау производят с рядом ограничений

- В соответствии с распоряжением руководителя морской администрации введены запреты на перемещение членов экипажа судов, включая смену экипажа. Фактически запрещён сход на берег и ограничен личный контакт, - сообщил вице-президент по эксплуатации АО «НК «Актауский международный морской торговый порт».

По словам Вячеслава Хартяна, официального запрета на обработку грузовых судов нет, но введён ряд ограничительных мер.Согласно постановлению главного санитарного врача, как отметил Вячеслав Хартян, в порту проводятся соответствующие превентивные мероприятия. Усилена работа санитарно-карантинной службы.На данный момент, по информации сервиса по отслеживанию судов в реальном времени, в морском порту находится 11 кораблей.Ранее сообщалось, что обслуживание морских судов из Азербайджана и Ирана в морском порту Актау приостанавливается с 5 марта. Временная мера связана с угрозой ввоза коронавируса.