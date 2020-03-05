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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:53

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Вячеслав Хартян: Обработку грузовых судов в Морпорту Актау производят с рядом ограничений

В связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в работу порта введён ряд ограничительных мер. Об этом заявил вице-президент по эксплуатации АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Вячеслав Хартян.

Фото с сайта Актауского международного морского торгового порта
По словам Вячеслава Хартяна, официального запрета на обработку грузовых судов нет, но введён ряд ограничительных мер.

- В соответствии с распоряжением руководителя морской администрации введены запреты на перемещение членов экипажа судов, включая смену экипажа. Фактически запрещён сход на берег и ограничен личный контакт, - сообщил вице-президент по эксплуатации АО «НК «Актауский международный морской торговый порт».


Согласно постановлению главного санитарного врача, как отметил Вячеслав Хартян, в порту проводятся соответствующие превентивные мероприятия. Усилена работа санитарно-карантинной службы.

На данный момент, по информации сервиса по отслеживанию судов в реальном времени, в морском порту находится 11 кораблей.

Ранее сообщалось, что обслуживание морских судов из Азербайджана и Ирана в морском порту Актау приостанавливается с 5 марта. Временная мера связана с угрозой ввоза коронавируса.



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