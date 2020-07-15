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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 3042

Лепили дорогу без экспертизы и надзора в Мангистау! Проверка выявила нарушения в ремонте дорожного полотна в селе Баянды

Результаты проверки Национального центра качества дорожных активов по качеству дорог в селе Баянды предоставили в пресс-службе республиканского государственного предприятия.

Фото Национального центра качества дорожных активов
Экспертиза качества среднего ремонта улицы Достык в селе Баянды Мангистауской области проведена инженерами Национального центра качества дорожных активов по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития страны Бейбута Атамкулова.

По результатам экспертизы специалисты установили недостатки.

Лепили дорогу без экспертизы и надзора в Мангистау! Проверка выявила нарушения в ремонте дорожного полотна в селе Баянды


- Сметная документация разработана некорректно и не в полном объёме. Был составлен только один общий сметный расчёт на все шесть улиц без разделения объёмов. Также в дефектной ведомости не приведены геометрические параметры улиц, то есть протяженность улиц, ширина и толщина конструктивных слоев дорожной одежды. Несмотря на то, что асфальтобетонная смесь, выпускаемая заводом, соответствует требованиям нормативных документов, подрядной организацией были допущены нарушения технологии укатки слоя покрытия. Кроме того, предусмотренный сметной документацией расход битума при обработке основания, в два раза ниже требуемого, что не обеспечило требуемое сцепление покрытия с основанием. Причиной таких нарушений являются отсутствие прохождения экспертизы технической документации и непривлечение технического надзора. Всё это свидетельствует о слабом профессиональном уровне специалистов, - заявили в Национальном центре качества дорожных активов.


Ранее в пресс-службе областного акимата заявили, что все ремонтные работы на дорогах выполнены в соответствии со стандартами. Одна из подрядных организаций намерена защищать свою репутацию в суде и привлечь к ответственности распространителей ложной информации.

Напомним, жители в селе Баянды раскритиковали новый асфальт на дорогах.

Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды повторилась и в селе Акшукур.



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Комментарии ( 15 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:34
Окемат как всегда, опять прикрывает бездарей и воров. Видимо в доле.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 16:32
Лепилы.......
 
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sergofan (Посетители) Сегодня, 16:32
Цитата: xerox
А про дорогу с 24 мкр, вниз по рынку Асар,до СИЗО и дальше забыли? Скальп содрали,2 месяца прошло? Где подрядчик? Акимат?

Который раз уже там дорогу переделывают.. angry За чей счет, интересно? Опять за наш? Эти "дорожники" вообще дают гарантию на свои работы? Или накидали в стиле тяп-ляп на песок, откаты отдали кому надо и все типа?
 
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  • Ну Ну
  • DAD
  • мунайши73
 Businessman (Посетители) Сегодня, 16:09
Кто-то вчера хотел в суд подавать за недостоверную информацию, клевету? Акимат или подрядчик? Или вместе в одной упряжке?
 
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  • мунайши73
  • Сергей Владимиров
  • Нурекен
  • DAD
 mer (Посетители) Сегодня, 15:38
И на старуху бывает проруха,а распустили пальцы веером ,и как вообще нестыдно...Хотя о чём я,алчность,жажда наживы убирает все границы... Хоть нашли наконец спецов,кто бы им указал ,что их место возле пар...
 
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  • Kz001
  • Сергей Владимиров
  • Нурекен
  • Empro
  • DAD
  • мунайши73
 xerox (Посетители) Сегодня, 15:32
А про дорогу с 24 мкр, вниз по рынку Асар,до СИЗО и дальше забыли? Скальп содрали,2 месяца прошло? Где подрядчик? Акимат?
 
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  • Банкир
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  • Masta-Mike
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 DAD (Посетители) Сегодня, 15:18
Цирк продолжается. А какие громкие заявления были вчера? У кого найдутся возможности и силы разогнать всех этих...
 
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  • Галина63
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 15:09
Хотим суда! Честного! Правильного!
Пусть посадят всех кто в этом участвовал!
Фамилии и фото всех причастных!

Людей не злите! Сами напрашиваетесь на подзатыльники от народа господа "управленцы" города!
Хватит уже издеваться!
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 15:09
Ещё бы представителя генпрокуратуры прислали для более детального изучения сметной документации и реальных затрат данной халтуры.
 
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 PoZitron (Посетители) Сегодня, 15:08
Теперь надо привлечь окемат за недостоверную информацию, несоотвествующую результатам проверки Национального центра качества.
 
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