Лепили дорогу без экспертизы и надзора в Мангистау! Проверка выявила нарушения в ремонте дорожного полотна в селе Баянды

- Сметная документация разработана некорректно и не в полном объёме. Был составлен только один общий сметный расчёт на все шесть улиц без разделения объёмов. Также в дефектной ведомости не приведены геометрические параметры улиц, то есть протяженность улиц, ширина и толщина конструктивных слоев дорожной одежды. Несмотря на то, что асфальтобетонная смесь, выпускаемая заводом, соответствует требованиям нормативных документов, подрядной организацией были допущены нарушения технологии укатки слоя покрытия. Кроме того, предусмотренный сметной документацией расход битума при обработке основания, в два раза ниже требуемого, что не обеспечило требуемое сцепление покрытия с основанием. Причиной таких нарушений являются отсутствие прохождения экспертизы технической документации и непривлечение технического надзора. Всё это свидетельствует о слабом профессиональном уровне специалистов, - заявили в Национальном центре качества дорожных активов.

Экспертиза качества среднего ремонта улицы Достык в селе Баянды Мангистауской области проведена инженерами Национального центра качества дорожных активов по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития страны Бейбута Атамкулова.По результатам экспертизы специалисты установили недостатки.Ранее в пресс-службе областного акимата заявили , что все ремонтные работы на дорогах выполнены в соответствии со стандартами. Одна из подрядных организаций намерена защищать свою репутацию в суде и привлечь к ответственности распространителей ложной информации.Напомним, жители в селе Баянды раскритиковали новый асфальт на дорогах.Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды повторилась и в селе Акшукур.