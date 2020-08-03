За массовое посещение похорон в Актау родные усопшей заплатят штраф

Похороны Бибижамал Аблазимовой
Протокол составлен по статье 425 Кодекса об Административных Правонарушениях РК - Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов.
- Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области. По словам родных покойной, большая часть собравшихся была из числа родственников. Все они соблюдали дистанцию и имели средства индивидуальной защиты, – прокомментировали в полиции Мангистау.
Родные покойной также прокомментировали ситуацию.
- В возрасте 79 лет ушла из жизни Бибижамал Аблазимова, женщина известная своей широкой благотворительной деятельностью не только в родном городе Актау, но и в республике. Боль невосполнимой утраты пришли разделить с родными представители общественных объединений, занимающихся благотворительностью, а также люди, которым Бибижамал помогла решить их жизненные трудности. Многие приехали из других городов, чтобы проводить в последний путь самоотверженную дочь казахстанских степей, которая последние годы своей жизни посвятила благому делу – помощи ближнему, - рассказали родные женщины.
Близкие Бибижамал рассказали, что также она регулярно помогала сиротам и воспитанникам детских домов.
- Несколько семей, детдомовцев приехали проститься с Бибижамал апа, которую они считали своей матерью. Этим молодым людям она помогла купить жилье. Также пришли представители республиканского, общественного фонда помощи детям-сиротам, где она состояла в качестве почетного мецената. Рано овдовев, Бибижамал Аблазимова в одиночку воспитала 10 детей. Отказывая себе во всем, она одна поднимала своих детей, всем дала образование и наставила на правильный жизненный путь. Зная все тяготы многодетного материнства, Бибижамал постоянно поддерживала многодетных матерей как материально, так и добрым словом и советом, - говорят родные.
Сын Бибижамал Бахаридин Аблазимов, известный казахстанский бизнесмен, никогда не отказывал матери в ее просьбах о помощи нуждающимся людям.
- Благодаря ему, вливались щедрые пожертвования во многие республиканские благотворительные фонды, представители которых в этот скорбный день пришли разделить с ним горечь утраты и проводить в последний путь свою благодетельницу. Отказать в просьбах пришедшим проститься с женщиной, которая всю себя посвятила служению людям, родные Бибижамал просто не смогли. Это вызвало резкую критику в социальных сетях, где досужие критиканы выставили все в неправильном свете. Родные провели погребение и поминальный обед с соблюдением всех карантинных норм, всем пришедшим раздавали медицинские маски и перчатки, социальная дистанция соблюдалась неукоснительно, - прокомментировали родные женщины.
Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки. Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.
- Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области. По словам родных покойной, большая часть собравшихся была из числа родственников. Все они соблюдали дистанцию и имели средства индивидуальной защиты, – прокомментировали в полиции Мангистау.
Родные покойной также прокомментировали ситуацию.
- В возрасте 79 лет ушла из жизни Бибижамал Аблазимова, женщина известная своей широкой благотворительной деятельностью не только в родном городе Актау, но и в республике. Боль невосполнимой утраты пришли разделить с родными представители общественных объединений, занимающихся благотворительностью, а также люди, которым Бибижамал помогла решить их жизненные трудности. Многие приехали из других городов, чтобы проводить в последний путь самоотверженную дочь казахстанских степей, которая последние годы своей жизни посвятила благому делу – помощи ближнему, - рассказали родные женщины.
Близкие Бибижамал рассказали, что также она регулярно помогала сиротам и воспитанникам детских домов.
- Несколько семей, детдомовцев приехали проститься с Бибижамал апа, которую они считали своей матерью. Этим молодым людям она помогла купить жилье. Также пришли представители республиканского, общественного фонда помощи детям-сиротам, где она состояла в качестве почетного мецената. Рано овдовев, Бибижамал Аблазимова в одиночку воспитала 10 детей. Отказывая себе во всем, она одна поднимала своих детей, всем дала образование и наставила на правильный жизненный путь. Зная все тяготы многодетного материнства, Бибижамал постоянно поддерживала многодетных матерей как материально, так и добрым словом и советом, - говорят родные.
Сын Бибижамал Бахаридин Аблазимов, известный казахстанский бизнесмен, никогда не отказывал матери в ее просьбах о помощи нуждающимся людям.
- Благодаря ему, вливались щедрые пожертвования во многие республиканские благотворительные фонды, представители которых в этот скорбный день пришли разделить с ним горечь утраты и проводить в последний путь свою благодетельницу. Отказать в просьбах пришедшим проститься с женщиной, которая всю себя посвятила служению людям, родные Бибижамал просто не смогли. Это вызвало резкую критику в социальных сетях, где досужие критиканы выставили все в неправильном свете. Родные провели погребение и поминальный обед с соблюдением всех карантинных норм, всем пришедшим раздавали медицинские маски и перчатки, социальная дистанция соблюдалась неукоснительно, - прокомментировали родные женщины.
Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки. Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.