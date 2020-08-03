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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:43

Просмотров: 10488

За массовое посещение похорон в Актау родные усопшей заплатят штраф

В отношении родных умершей Бибижамал Аблазимовой, похороны которой прошли сегодня в Актау, составлен административный протокол. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Похороны Бибижамал Аблазимовой
Протокол составлен по статье 425 Кодекса об Административных Правонарушениях РК - Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов.

- Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области. По словам родных покойной, большая часть собравшихся была из числа родственников. Все они соблюдали дистанцию и имели средства индивидуальной защиты, – прокомментировали в полиции Мангистау.

Родные покойной также прокомментировали ситуацию.

- В возрасте 79 лет ушла из жизни Бибижамал Аблазимова, женщина известная своей широкой благотворительной деятельностью не только в родном городе Актау, но и в республике. Боль невосполнимой утраты пришли разделить с родными представители общественных объединений, занимающихся благотворительностью, а также люди, которым Бибижамал помогла решить их жизненные трудности. Многие приехали из других городов, чтобы проводить в последний путь самоотверженную дочь казахстанских степей, которая последние годы своей жизни посвятила благому делу – помощи ближнему, - рассказали родные женщины.

За массовое посещение похорон в Актау родные усопшей заплатят штраф


Близкие Бибижамал рассказали, что также она регулярно помогала сиротам и воспитанникам детских домов.

- Несколько семей, детдомовцев приехали проститься с Бибижамал апа, которую они считали своей матерью. Этим молодым людям она помогла купить жилье. Также пришли представители республиканского, общественного фонда помощи детям-сиротам, где она состояла в качестве почетного мецената. Рано овдовев, Бибижамал Аблазимова в одиночку воспитала 10 детей. Отказывая себе во всем, она одна поднимала своих детей, всем дала образование и наставила на правильный жизненный путь. Зная все тяготы многодетного материнства, Бибижамал постоянно поддерживала многодетных матерей как материально, так и добрым словом и советом, - говорят родные.

Сын Бибижамал Бахаридин Аблазимов, известный казахстанский бизнесмен, никогда не отказывал матери в ее просьбах о помощи нуждающимся людям.

- Благодаря ему, вливались щедрые пожертвования во многие республиканские благотворительные фонды, представители которых в этот скорбный день пришли разделить с ним горечь утраты и проводить в последний путь свою благодетельницу. Отказать в просьбах пришедшим проститься с женщиной, которая всю себя посвятила служению людям, родные Бибижамал просто не смогли. Это вызвало резкую критику в социальных сетях, где досужие критиканы выставили все в неправильном свете. Родные провели погребение и поминальный обед с соблюдением всех карантинных норм, всем пришедшим раздавали медицинские маски и перчатки, социальная дистанция соблюдалась неукоснительно, - прокомментировали родные женщины.

Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки. Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.



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Комментарии ( 19 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 22:47
Какое ужасное время! Ушел из жизни достойный человек, благороднейшая женщина! Оставьте свой негатив, просто скажите "Иманды болсын"!
 
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  • ludmilaaktau
  • alesha
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 22:17
Ну что, за этим должна последовать отставка двух "главных" полицейских.
А на собравшихся наложить штраф индивидуально.
На "организаторов" завести уголовное дело как на ОПГ: в условиях карантина, пользуясь положением способствовали заражению неопределённой группы людей.
 
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  • ludmilaaktau
  • alesha
 saktau (Посетители) Сегодня, 22:13
Тогда надо платить штраф за каждого человека который там присутствовал !
 
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  • koronavirus
  • leo529
  • HalatHalatuHalat
  • PoZitron
  • ЁмоЁ
  • alesha
 n92 (Посетители) Сегодня, 22:07
досужие критиканы выставили все в неправильном свете - поняли, что вы все не правильно поняли? видите ли это вранье что там собралось много людей во время карантина, и дорогу перекрыли...во всем виноваты критиканы...
делают садака, пусть делают, но перекрывать дорогу и класть на всех...это слишком!
А кто дал указ перекрыть дорогу?! На каком основании? интересно послушать его сказку...
 
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  • yuriy.v
  • koronavirus
  • мирабелла
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  • alesha
 ludmilaaktau (Посетители) Сегодня, 22:05
Это уголовное преступление, а не административное.Преднамеренное нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение санитарного режима и распоряжения главного санитарного врача РК и области, оставление в опасности население области. Это касается и полиции, которая участвовала в этом преступлении
 
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  • мирабелла
  • ludmilaaktau
  • alesha
 илидия (Посетители) Сегодня, 21:48
сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона,... ну о самосознании ЭТИХ "БЛАГОДАРНЫХ " людей в период пандемии не хочется говорить, итак все ясно и понятно.Что с господами, которые получают зарплату с наших налогов и не выполняют свою работу, способствуя утяжелению ситуации в регионе? Как с ними поступят и какую информацию мы с Вами услышим? Вопрос риторический, так как заведомо все известно.
 
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  • None None
  • мирабелла
  • alesha
 илидия (Посетители) Сегодня, 21:36
Закон - не дышло, куда повернул туда и вышло.. Печалька..((
 
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  • mer
  • илидия
  • Юрий Спассков
  • koronavirus
  • мирабелла
  • babushka
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  • синдбад
  • dildjan
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 21:34
Все они соблюдали дистанцию и имели средства индивидуальной защиты """" чушь собачья на фото видно ни какой дистанции ни каких масок!!!! Закон один для всех!!! Сын Бибижамал Бахаридин Аблазимов, известный казахстанский бизнесмен, никогда не отказывал матери в ее просьбах о помощи нуждающимся людям""""" Где они были когда нужны были аппараты ИВЛ и Лекарства для больниц!!! Ни верю ни одному слову - отмазка для смягчения наказания.
 
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 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 21:23
Цитата: mer
А как быть с полицией,которая перекрыла дорогу,

Своя рука владыка!...Плевать на распоряжения...

Цитата: evgmb
. НЕ ЧЕГО СТРАШНОГО ЗДЕСЬ НЕТУ.

Белая кость.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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 urbanras (Посетители) Сегодня, 20:45
иманды болсын апамыз
 
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