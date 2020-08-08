Пропавший в Актау мужчина сам пришёл в полицию

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Абловас Джумаев, два дня назад объявленный в розыск, пришёл в управление полиции в ночь на 8 августа в 03:00.
По словам мужчины, он двое суток находился в степи и на третий день решил вернуться домой.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в данный момент Абловас Джумаев здоров и невредим.
Напомним, ранее сообщалось, что Абловас Джумаев пропал. Его супруга Айгуль Акбердиева посчитала, что мужа похитили.
По словам мужчины, он двое суток находился в степи и на третий день решил вернуться домой.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в данный момент Абловас Джумаев здоров и невредим.
Напомним, ранее сообщалось, что Абловас Джумаев пропал. Его супруга Айгуль Акбердиева посчитала, что мужа похитили.