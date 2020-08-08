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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 1691

Пропавший в Актау мужчина сам пришёл в полицию

Абловас Джумаев сам явился в управление полиции Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Абловас Джумаев, два дня назад объявленный в розыск, пришёл в управление полиции в ночь на 8 августа в 03:00.

По словам мужчины, он двое суток находился в степи и на третий день решил вернуться домой.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в данный момент Абловас Джумаев здоров и невредим.



Напомним, ранее сообщалось, что Абловас Джумаев пропал. Его супруга Айгуль Акбердиева посчитала, что мужа похитили.



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Комментарии ( 5 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:22
В "бухару" ездил, возможно...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • babe
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:09
двое суток находился в степи и на третий день решил вернуться

lol сухой и чистый после ливня?...

пришёл в управление полиции в ночь на 8 августа в 03:00.

то есть,дома он не был,а сразу пошёл в полицию? Тогда где и когда он переоделся,ведь он ушёл из дома и был одет в рубашку розового цвета, черные брюки и туфли.
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 12:59
Главное ненадо его закрывать , хоть он и не навидет нынешнюю власть. Свобода слова и демократия.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 12:46
Нашёлся в полиции в 3часа ночи! Ну юмористы.
 
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 Geredot (Посетители) Сегодня, 12:43
мы поверили
 
 

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