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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 685

Экс-главный санитарный врач Мангистау публично извинился

Бывший главный санитарный врач Мангистауской области Ергали Сыдыманов принес публичные извинения за свои слова, передает Tengrinews.kz.

Фото из архива "Лады"
По данным Tengrinews.kz, Ергали Сыдыманов сделал заявление в прямом эфире в Instagram пресс-секретаря акима Талдыкорганa Нура Канатулы.

- Я еще раз хочу принести извинения, если действительно где-то не был корректен. В любом случае я сын народа, и я всегда считал себя частью этого народа. Думаю, что после моих ошибок коллеги и руководители других госорганов примут это к сведению и подумают, прежде чем (говорить - прим. автора), - сказал Ергали Сыдыманов.



Ранее резонансную видеозапись в Сети, на которой запечатлён бывший главный санитарный врач Мангистауской области, прокомментировал сам Ергали Сыдыманов. Скандальная видеозапись, как заявил Ергали Сыдыманов, была смонтирована по непонятным ему причинам. В ней была потеряна основная цель разговора.

Напомним, неподобающая манера речи, которую допустил бывший главный санитарный врач Мангистауской области на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, стала поводом для расследования.

Позже в отношении него начали расследование.

Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность позавчера, 12 августа, и занял пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.



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Комментарии ( 5 )

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  • mer
 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 12:18
Хорошо ему тут было, столько не логичных решений он тут принимал, то закрывал рынки, то открывал, с частных пляжей видать тоже хорошие откаты имел, и отправили в культурный регион, и местная тема не проканало.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • mer
 watlow (Посетители) Сегодня, 12:18
если действительно где-то не был корректен

Да он даже не понял что сказал что то не так. Это его обычная манера речи.
В любом случае я сын народа, и я всегда считал себя частью этого народа
.
К сожалению ни то и не другое, себя вы считаете явно гораздо выше.
 
-3
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 Аzamat (Посетители) Сегодня, 12:05
Он конечно выражался недостойно чиновника! НО! По сути то он всё правильно сказал! Какие кредиты и прочие мелочи, когда ЛЮДИ БОЛЕЮТ один за другим!

У спекулянтов нет совести, они готовы на всё ради наживы!

Принимаю извинения и считаю, что грамотные действия в бытность его местным главным сан. врачом - оправдывают небольшую его оплошность. Да и с барыгами просто говорил на их языке, по-сути. Хотя, повторюсь, так поступать не должен был. Опускаться до уровня барыг и спекулянтов не стоит никому!
 
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 makovka (Посетители) Сегодня, 12:00
И всё?! Офигеть... Уволить с позором!
 
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 Саша саша (Посетители) Сегодня, 11:54
Как то на извинение это не похоже. Да какие извинения? - снятие с поста и запрет на занимание должностей, пусть идёт работать на завод слесарем.
 
 

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