Экс-главный санитарный врач Мангистау публично извинился

Фото из архива "Лады"
По данным Tengrinews.kz, Ергали Сыдыманов сделал заявление в прямом эфире в Instagram пресс-секретаря акима Талдыкорганa Нура Канатулы.
- Я еще раз хочу принести извинения, если действительно где-то не был корректен. В любом случае я сын народа, и я всегда считал себя частью этого народа. Думаю, что после моих ошибок коллеги и руководители других госорганов примут это к сведению и подумают, прежде чем (говорить - прим. автора), - сказал Ергали Сыдыманов.
Ранее резонансную видеозапись в Сети, на которой запечатлён бывший главный санитарный врач Мангистауской области, прокомментировал сам Ергали Сыдыманов. Скандальная видеозапись, как заявил Ергали Сыдыманов, была смонтирована по непонятным ему причинам. В ней была потеряна основная цель разговора.
Напомним, неподобающая манера речи, которую допустил бывший главный санитарный врач Мангистауской области на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, стала поводом для расследования.
Позже в отношении него начали расследование.
Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность позавчера, 12 августа, и занял пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.
- Я еще раз хочу принести извинения, если действительно где-то не был корректен. В любом случае я сын народа, и я всегда считал себя частью этого народа. Думаю, что после моих ошибок коллеги и руководители других госорганов примут это к сведению и подумают, прежде чем (говорить - прим. автора), - сказал Ергали Сыдыманов.
Ранее резонансную видеозапись в Сети, на которой запечатлён бывший главный санитарный врач Мангистауской области, прокомментировал сам Ергали Сыдыманов. Скандальная видеозапись, как заявил Ергали Сыдыманов, была смонтирована по непонятным ему причинам. В ней была потеряна основная цель разговора.
Напомним, неподобающая манера речи, которую допустил бывший главный санитарный врач Мангистауской области на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, стала поводом для расследования.
Позже в отношении него начали расследование.
Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность позавчера, 12 августа, и занял пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.