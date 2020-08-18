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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 1076

Избиение тюленей на Каспии: В школах внедрят эковоспитание

Агрессивное поведение отдыхающих на Каспии, которые закидали тюленя камнями, вызвало общественный резонанс и продемонстрировало важность формирования экологической культуры и экологического воспитания. Об этом заявил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

Кадр видео
Как написал на своей странице в Facebook Асхат Аймагамбетов, после жестокого обращения с тюленем в Актау был проведён анализ действующих учебных программ и подготовлено несколько решений, некоторые из которых будут реализованы уже в этом году.

- Экообразование нужно начинать с основ, поэтому в новом учебном году во всех школах вводятся классные часы по экотематике. Наши педагоги и эксперты завершают разработку программ для всех классов. Экологическими знаниями должны обладать как дети, так и их родители. Дети повторяют за родителями, поэтому взрослые должны быть примером и относиться бережно к окружающей среде. Важно проводить работу и с родителями. Нет ничего увлекательнее, чем получать новые знания во время подготовки к конкурсам, когда ребёнок не только пассивно воспринимает информацию, но и активно участвует в процессе. На базе центра «Дарын» планируются конкурсы научных проектов по экологическому направлению, организация экоквестов, мастер-классов, подготовка театральных постановок, изготовление изделий из экоматериала с использованием вторичного сырья и т.д. с учетом возрастных особенностей детей. В последующем мини-исследования могут привести к серьёзным научным проектам. Допобразование играет немаловажную роль. Активизируют свою работу в этом направлении разные кружки, клубы, дворцы школьников, - сообщил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.


Напомним, отдыхающие на пляже в Актау закидали детёныша тюленя камнями. Руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау» Кирилл Осин считает, что подобные действия и заставляют животных действовать агрессивно по отношению к людям.



Подобный инцидент произошёл на пляже в селе Курык. Там отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка.



Позже полиция установила всех подозреваемых, в отношении которых ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено группой лиц или группой лиц по предварительному сговору).

Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.



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Комментарии ( 7 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:18
Oлег,
Я тоже считаю что введение в школе эковоспитания не поможет. Если детёныш живодёр или дурак, или хочет показать перед друзьями какой он крутой, что может убить беззащитное животное. Уроки в школе таким дибилам по боку. Вы правильно пишите - должно быть уголовное наказание или огромный штраф не меньше миллиона.
 
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 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 15:25
koronavirus,
Каловедение
 
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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 15:22
Пропустил июльскую новость,но читая сейчас меня повергает содеянное в шок....Это какими надо быть ублюдками,чтобы забить беззащитное животное.....ПОЗОР
 
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 koronavirus (Посетители) Сегодня, 15:12
Если ребенок накакает в подъезде, тогда какой предмет в школе внедрят?
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:43
А внедрять будут дистанционно? то есть онлайн? bazar
 
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 OpOp (Посетители) Сегодня, 14:21
раньше было природоведение, где все эти темы поднимались - о природе, какие процессы происходят в природе в разное время года, о животных и растениях, как человек взаимодействует с природой. я помню, кажется это был 2-ой или 3-ий класс, прочитала про вымерших животных, особенно большое впечатление произвел абзац про морских коров, которых истребили благодаря тому, что они были очень доверчивы к человеку. я когда прочитала это плакала, реально плакала от грусти и обиды.
а у нас забили на воспитание, а потом то решетки в школах ставить предлагают, то уроки доброты (саомпознание, а раньше мораль и нравственность тонкой нитью по всем предметам шла, не было случайных тесктов в учебниках русского язка и литературы в младших классах, в задачах люди что-то делали, проихводили. А теперь в задачах дети в евро копят на квадрокоптеры... ), теперь вот будут еще уроки, где детям объяснят, что мусор надо блин бросать в урну и животных убивать просто так нельзя. жесть вообще, просто ужас. такие основы должны в дошкольном возрасте закладываться. И если мусор еще так себе тема, дети могут недооценить вредность брошенного на землю фантика или бутылки, то убить или истязать живое существо просто так, не защищаясь, не ради пропитания - это просто бесчеловечность.
 
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 Oлег (Посетители) Сегодня, 14:18
То что предлагает министр оно конечно умно и правильно, но совершенно не поможет.

Ведь родители у этих детей дикие и в школе ребёнку будут говорить о том, что бить котов и тюленей нельзя, а дома будут говорить что можно и нужно. Учитывая авторитет школы (а он ниже дна), то выводы очевидны.

Помогут только штрафы и уголовная ответсвенность!
 
 

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