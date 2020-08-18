Избиение тюленей на Каспии: В школах внедрят эковоспитание

- Экообразование нужно начинать с основ, поэтому в новом учебном году во всех школах вводятся классные часы по экотематике. Наши педагоги и эксперты завершают разработку программ для всех классов. Экологическими знаниями должны обладать как дети, так и их родители. Дети повторяют за родителями, поэтому взрослые должны быть примером и относиться бережно к окружающей среде. Важно проводить работу и с родителями. Нет ничего увлекательнее, чем получать новые знания во время подготовки к конкурсам, когда ребёнок не только пассивно воспринимает информацию, но и активно участвует в процессе. На базе центра «Дарын» планируются конкурсы научных проектов по экологическому направлению, организация экоквестов, мастер-классов, подготовка театральных постановок, изготовление изделий из экоматериала с использованием вторичного сырья и т.д. с учетом возрастных особенностей детей. В последующем мини-исследования могут привести к серьёзным научным проектам. Допобразование играет немаловажную роль. Активизируют свою работу в этом направлении разные кружки, клубы, дворцы школьников, - сообщил министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

Как написал на своей странице в Facebook Асхат Аймагамбетов , после жестокого обращения с тюленем в Актау был проведён анализ действующих учебных программ и подготовлено несколько решений, некоторые из которых будут реализованы уже в этом году.Напомним, отдыхающие на пляже в Актау закидали детёныша тюленя камнями. Руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау» Кирилл Осин считает, что подобные действия и заставляют животных действовать агрессивно по отношению к людям.Подобный инцидент произошёл на пляже в селе Курык. Там отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка.Позже полиция установила всех подозреваемых, в отношении которых ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 316 УК РК (Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено группой лиц или группой лиц по предварительному сговору).Наказание предусматривает штраф в размере до 200 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.