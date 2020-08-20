«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.06 KZT
  • €1 = 499 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 208

Строгий выговор предложили наложить на экс-главного санврача Мангистау

Совет по этике рекомендовал министру здравоохранения Республики Казахстан наложить на Ергали Сыдыманова дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Нур Канатулы, пресс-секретарь акима Талдыкорганa.

Скриншот видеоматериала
Очередное заседание Совета по этике Алматинской области состоялось вчера, 19 августа.

На нём рассматривалось дело по инциденту с главным государственным санитарным врачом Алматинской области - Ергали Сыдымановым.

По итогам заседания министру здравоохранения РК было рекомендовано наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

- Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели, чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей нашего города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он ещё принесёт много пользы нашей области, нашим жителям, - сказал Нур Канатулы.

Пресс-секретарь главы Талдыкоргана отметил, что Ергали Сыдыманову надо дать шанс.

- Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе. Я недавно звал на госслужбу многих наших гражданских активистов, общественников, блогеров, предпринимателей, но они отказались, потому что прекрасно знают, что здесь работы очень много, и что она нелёгкая, - добавил Нур Канатулы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера состоялось очередное заседание Совета по этике Алматинской области, где рассматривалось дело по инциденту с Главным государственным санитарным врачом Алматинской области - Ергали Сыдыманова. В итоге Совет по этике рекомендовал министру здравоохранения РК наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей нашего города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он ещё принесёт много пользы нашей области, нашим жителям. Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе. Я недавно звал на госслужбу многих наших гражданских активистов, общественников, блогеров, предпринимателей, но они отказались, потому что прекрасно знают, что здесь работы очень много и что она нелёгкая. Учтите то, что на госслужбе в основном и в большинстве работают простые граждане, простые жители. А работать надо - иначе без управления и контроля будет хаос, бардак и беспредел. В общем как-то так. Готов обсудить и подискутировать с вами этот кейс ниже в комментариях. Спасибо.

Публикация от Nur Kanatuly (@nur.kanatuly.kz)



Напомним, в первый рабочий день главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов вызвал возмущение у жителей Талдыкоргана. Горожане пожаловались на его неуважительное поведение.

Из-за этого в отношении Ергали Сыдыманова началось разбирательство.

Позже резонансную видеозапись в Сетипрокомментировал сам Ергали Сыдыманов.

На следующий день Ергали Сыдыманов принёс публичные извинения за свои слова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
slavik (Посетители) Сегодня, 12:36
Будь он молодым и с не большим опытом можно было бы дать ему шанс.Хлопочат за него по причине занесённой суммы за данную должность и видимо за косяк пришлось добавить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Каспийский (Посетители) Сегодня, 12:35
Вот что означает "строгий выговор" в чем его отличие от выговора? Или это слово "строгий" ЗВУЧИТ и тем самым удовлетворит простой народ, а по факту это просто выговор.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика