Строгий выговор предложили наложить на экс-главного санврача Мангистау

На нём рассматривалось дело по инциденту с главным государственным санитарным врачом Алматинской области - Ергали Сыдымановым.
По итогам заседания министру здравоохранения РК было рекомендовано наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.
- Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели, чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей нашего города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он ещё принесёт много пользы нашей области, нашим жителям, - сказал Нур Канатулы.
Пресс-секретарь главы Талдыкоргана отметил, что Ергали Сыдыманову надо дать шанс.
- Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе. Я недавно звал на госслужбу многих наших гражданских активистов, общественников, блогеров, предпринимателей, но они отказались, потому что прекрасно знают, что здесь работы очень много, и что она нелёгкая, - добавил Нур Канатулы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера состоялось очередное заседание Совета по этике Алматинской области, где рассматривалось дело по инциденту с Главным государственным санитарным врачом Алматинской области - Ергали Сыдыманова. В итоге Совет по этике рекомендовал министру здравоохранения РК наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей нашего города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он ещё принесёт много пользы нашей области, нашим жителям. Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе. Я недавно звал на госслужбу многих наших гражданских активистов, общественников, блогеров, предпринимателей, но они отказались, потому что прекрасно знают, что здесь работы очень много и что она нелёгкая. Учтите то, что на госслужбе в основном и в большинстве работают простые граждане, простые жители. А работать надо - иначе без управления и контроля будет хаос, бардак и беспредел. В общем как-то так. Готов обсудить и подискутировать с вами этот кейс ниже в комментариях. Спасибо.
Напомним, в первый рабочий день главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов вызвал возмущение у жителей Талдыкоргана. Горожане пожаловались на его неуважительное поведение.
Из-за этого в отношении Ергали Сыдыманова началось разбирательство.
Позже резонансную видеозапись в Сетипрокомментировал сам Ергали Сыдыманов.
На следующий день Ергали Сыдыманов принёс публичные извинения за свои слова.