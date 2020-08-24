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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 1360

Министр здравоохранения наказал экс-санврача Мангистау

На Ергали Сыдыманова наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Об этом сообщает издание Аzattyq-ruhy.kz

Фото из открытых источников
Как сообщает интернет-издание, министр здравоохранения РК подписал приказ о дисциплинарном взыскании в виде строгого выговора в отношении Ергали Сыдыманова.

- На Ергали Сыдыманова наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Этот приказ вынесен на основании решения Совета по этике Алматинской области», – рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.

Напомним, бывший санитарный врач Мангистау "отличился" в свой первый рабочий день в Алматинской области. Жители Талдыкоргана возмутились речью чиновника.

Позже Ергали Сыдыманов прокомментировал свои слова.

Совет по этике предложил наказать бывшего главного санитарного врача Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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  • koronavirus
  • kolu411
  • tolk
  • serg3132
 babe (Посетители) Сегодня, 15:18
замакима,
Ничего ему не урежут ! Среди руководства это считается обычным поведением.
Для отвода глаз выговор «типа» влепили, чтоб успокоить народ. Ему от этого выговора ни горячо ни холодно!
 
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  • User_90
  • tolk
 замакима (Посетители) Сегодня, 15:12
Бедный теперь пузо сдуется от голода и урезанной зарплаты)
 
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  • sergofan
  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 14:34
Понимаю, строгий выговор,с занесением в грудную клетку,вот это было бы по нашему, на память ,как медальку beat .
 
 

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