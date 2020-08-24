Министр здравоохранения наказал экс-санврача Мангистау

Фото из открытых источников
Как сообщает интернет-издание, министр здравоохранения РК подписал приказ о дисциплинарном взыскании в виде строгого выговора в отношении Ергали Сыдыманова.
- На Ергали Сыдыманова наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Этот приказ вынесен на основании решения Совета по этике Алматинской области», – рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.
Напомним, бывший санитарный врач Мангистау "отличился" в свой первый рабочий день в Алматинской области. Жители Талдыкоргана возмутились речью чиновника.
Позже Ергали Сыдыманов прокомментировал свои слова.
Совет по этике предложил наказать бывшего главного санитарного врача Мангистау.
- На Ергали Сыдыманова наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Этот приказ вынесен на основании решения Совета по этике Алматинской области», – рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.
Напомним, бывший санитарный врач Мангистау "отличился" в свой первый рабочий день в Алматинской области. Жители Талдыкоргана возмутились речью чиновника.
Позже Ергали Сыдыманов прокомментировал свои слова.
Совет по этике предложил наказать бывшего главного санитарного врача Мангистау.