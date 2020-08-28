Дежурные классы планируют открыть в Мангистау

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В Мангистауской области будут открыты дежурные классы.
Такое решение было принято на основе общего республиканского правила, а также согласно обращениям родителей.
- Будут открыты дежурные классы для первоклассников с соблюдением всех санитарных норм. В каждом классе будут 15 учеников. В случае, если в одном классе детей больше, то ученики будут разделены на два отдельных класса. В целом, по области в первый класс пойдут 19 тысяч учеников, - отметил Аскар Сейдалиев.
Он добавил, что к началу нового учебного года отремонтировали 93 школы.
- В школах села Аккудук Каракиянского района и села Беки Мангистауского района 53 ученика будут обучаться традиционным методом, остальные ученики перейдут на дистанционный формат. Завершены работы по установке туалетов в 48 школах области. В 91 школе установлены системы видеонаблюдения. Работы будут завершены к 1 сентября. Ведутся работы по вручению материальных сертификатов для приобретения одежды и школьных принадлежностей детям из малообеспеченных семей. Это около 22 тысяч учеников, - пояснил Аскар Сейдалиев.
Напомним, ранее родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется.
Позже родители школьников, выступающие против дистанционного обучения, встретились с представителями власти, где обсудили данный вопрос.
Было решено, что в новом учебном году актауские школьники, включая первоклассников, будут обучаться в онлайн-режиме.
Такое решение было принято на основе общего республиканского правила, а также согласно обращениям родителей.
- Будут открыты дежурные классы для первоклассников с соблюдением всех санитарных норм. В каждом классе будут 15 учеников. В случае, если в одном классе детей больше, то ученики будут разделены на два отдельных класса. В целом, по области в первый класс пойдут 19 тысяч учеников, - отметил Аскар Сейдалиев.
Он добавил, что к началу нового учебного года отремонтировали 93 школы.
- В школах села Аккудук Каракиянского района и села Беки Мангистауского района 53 ученика будут обучаться традиционным методом, остальные ученики перейдут на дистанционный формат. Завершены работы по установке туалетов в 48 школах области. В 91 школе установлены системы видеонаблюдения. Работы будут завершены к 1 сентября. Ведутся работы по вручению материальных сертификатов для приобретения одежды и школьных принадлежностей детям из малообеспеченных семей. Это около 22 тысяч учеников, - пояснил Аскар Сейдалиев.
Напомним, ранее родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется.
Позже родители школьников, выступающие против дистанционного обучения, встретились с представителями власти, где обсудили данный вопрос.
Было решено, что в новом учебном году актауские школьники, включая первоклассников, будут обучаться в онлайн-режиме.