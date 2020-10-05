Пьяный житель Актау в самолете курил и дрался с сотрудниками авиакомпании

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В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султан поступило сообщение от представителя авиакомпании «Scat» о том, что один из пассажиров рейса сообщением «Актау – Нур-Султан» находится в состоянии алкогольного опьянения.



- В ходе проверки полицейскими установлен 43-летний житель Мангистауской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне воздушного судна курил сигарету, выражался нецензурной бранью, даже дрался с сотрудниками вышеуказанной авиакомпании. Транспортные полицейские Нур-Султана привлекли мужчину 1977 года рождения к ответственности сразу по трем статьям административного кодекса: за потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и наложили штраф в размере 55 МРП. Материал по факту мелкого хулиганства направлен в специализированный административный суд Актау для принятия процессуального решения, – сообщил Калижан Кобландин, первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК.



С начала текущего года транспортными полицейскими Казахстана за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 32 498 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 2822, за мелкое хулиганство – 412, за нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах – 1951.