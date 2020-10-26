Желающие усыновить найденного в Жанаозене младенца должны обратиться в отдел опеки

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Ребенок, которого нашли на улице Рахат в Жанаозене, сейчас находится в детской областной инфекционной больнице из-за высокой температуры. После того, как температура у младенца придет в норму, мальчика вновь переведут в Дом малютки.
- Малыш поступил к нам с готовым свидетельством о рождении на имя Бакыт Рахат. Это имя ему выдали в Жанаозене. В день поступления наши педиатры его осмотрели и оказалось, что у него поднялась температура до 37 градусов. По этой причине сейчас он находится в детской инфекционной больнице под присмотром врачей. В Доме малютки ему всего хватает: есть и смесь, и одежда. Желающие усыновить малыша должны обратиться в отдел опеки и попечительства, который находится в актауском городском акимате. Надо будет подать туда документы, которые нужны для оформления родительских прав, - сообщили в администрации Дома малютки.
Напомним, 11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил 2 килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус. За месяц малыш, будучи на искусственном вскармливании, набрал в весе почти килограмм, после чего медики приняли решение перевести ребенка в Дом малютки.
Тем временем, в полиции сообщили, что мать ребенка ещё так и не нашли.
- Малыш поступил к нам с готовым свидетельством о рождении на имя Бакыт Рахат. Это имя ему выдали в Жанаозене. В день поступления наши педиатры его осмотрели и оказалось, что у него поднялась температура до 37 градусов. По этой причине сейчас он находится в детской инфекционной больнице под присмотром врачей. В Доме малютки ему всего хватает: есть и смесь, и одежда. Желающие усыновить малыша должны обратиться в отдел опеки и попечительства, который находится в актауском городском акимате. Надо будет подать туда документы, которые нужны для оформления родительских прав, - сообщили в администрации Дома малютки.
Напомним, 11 сентября в Жанаозене обнаружили новорождённого. Тогда состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое. Мальчик весил 2 килограмма 740 граммов. В больницу он поступил с температурой 31 градус. За месяц малыш, будучи на искусственном вскармливании, набрал в весе почти килограмм, после чего медики приняли решение перевести ребенка в Дом малютки.
Тем временем, в полиции сообщили, что мать ребенка ещё так и не нашли.
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