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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:09

Просмотров: 1354

Полиция Мангистау: Внедорожник Land Cruiser 200 нужен был для езды в горной местности

Для чего стражам порядка понадобился внедорожник марки Toyota Land Cruiser 200, объяснили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Сети
В районе урочища Бозжыра 6 и 7 ноября проводились мероприятия по охране общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности.

- Так как мероприятия проводились в труднодоступной горной местности, сотрудниками департамента полиции Мангистауской области был привлечен автомобиль с повышенной проходимостью Toyota Land Cruiser 200, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в социальных сетях были опубликованы видео и фото с полицейским автомобилем Toyota Land Cruiser 200.



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Комментарии ( 6 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:44
Цитата: TU-154
В труднодоступной горной местности лучше ездить на лошадях

А если корона упадет? Нее, в крузаке безопаснее smile
 
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Қасым (Посетители) Сегодня, 11:26
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • rastolkuy
  • Placida
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:55
Одни понты и номер обязательно типа красивый.
 
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  • tolk
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 10:45
В труднодоступной горной местности лучше ездить на лошадях
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 10:24
Ой всё)) отмазались. УАЗ патриот тоже вполне подходит)))

всё вижу
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:17
УАЗ-469 по проходимости в горах и цене гораздо лучше

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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