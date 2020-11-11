Полиция Мангистау: Внедорожник Land Cruiser 200 нужен был для езды в горной местности

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В районе урочища Бозжыра 6 и 7 ноября проводились мероприятия по охране общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности.
- Так как мероприятия проводились в труднодоступной горной местности, сотрудниками департамента полиции Мангистауской области был привлечен автомобиль с повышенной проходимостью Toyota Land Cruiser 200, - объяснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в социальных сетях были опубликованы видео и фото с полицейским автомобилем Toyota Land Cruiser 200.
- Так как мероприятия проводились в труднодоступной горной местности, сотрудниками департамента полиции Мангистауской области был привлечен автомобиль с повышенной проходимостью Toyota Land Cruiser 200, - объяснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в социальных сетях были опубликованы видео и фото с полицейским автомобилем Toyota Land Cruiser 200.