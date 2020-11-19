Облздрав Мангистау о лежащих в коридорах беременных: Большинство пациентов отнеслись с пониманием

Фото предоставила Насиба Балтаева
В управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали жалобу жительницы Актау на то, что из-за нехватки мест в областном перинатальном центре беременным приходится лежать в коридорах.
- То, что беременные лежали в коридоре, в областном перинатальном центре не стали скрывать. Это редкий случай и проблема носит временный характер. За последние два дня в отделение патологии беременных перинатального центра «Мать и дитя» поступили 39 женщин. Следует отметить, что в Мангистауском областном перинатальном центре на сегодня вместо 250 женщин лежат 277 беременных. В основном это женщины из районов, из группы высокого риска осложнений. Еще 13 беременных и послеродовых женщин с коронавирусной инфекцией находятся изолированно, занимая целый отдельный блок, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Как сообщили в облздраве, после врачебного обхода все пациенты были размещены по палатам. В родильных залах, в послеродовых отделениях и в гинекологическом отделении женщин в коридорах на сегодняшний день нет.
Ранее жительница Актау обратилась в редакцию lada.kz с жалобой на условия в областном перинатальном центре и заявила о давлении на ее сестру со стороны персонала медучреждения после того, как в Сети появилось фото женщин, лежащих в коридоре. В пресс-службе управления здравоохранения сделали заявление по этому поводу.
- Касательно давления на сестру одной из беременных женщин сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Большинство пациентов отнеслись с понимаем и поддерживают медицинских работников перинатального центра, - заключили в пресс-службе ведомства.
Управление здравоохранения Мангистауской области утверждает, что проблема с нехваткой койко-мест в ОПЦ является временной проблемой. Но пользователи Сети недоумевают, как здание площадью 22 тысячи квадратных метров не может вмещать поступивших в роддом беременных.
- То, что беременные лежали в коридоре, в областном перинатальном центре не стали скрывать. Это редкий случай и проблема носит временный характер. За последние два дня в отделение патологии беременных перинатального центра «Мать и дитя» поступили 39 женщин. Следует отметить, что в Мангистауском областном перинатальном центре на сегодня вместо 250 женщин лежат 277 беременных. В основном это женщины из районов, из группы высокого риска осложнений. Еще 13 беременных и послеродовых женщин с коронавирусной инфекцией находятся изолированно, занимая целый отдельный блок, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.
Как сообщили в облздраве, после врачебного обхода все пациенты были размещены по палатам. В родильных залах, в послеродовых отделениях и в гинекологическом отделении женщин в коридорах на сегодняшний день нет.
Ранее жительница Актау обратилась в редакцию lada.kz с жалобой на условия в областном перинатальном центре и заявила о давлении на ее сестру со стороны персонала медучреждения после того, как в Сети появилось фото женщин, лежащих в коридоре. В пресс-службе управления здравоохранения сделали заявление по этому поводу.
- Касательно давления на сестру одной из беременных женщин сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Большинство пациентов отнеслись с понимаем и поддерживают медицинских работников перинатального центра, - заключили в пресс-службе ведомства.
Управление здравоохранения Мангистауской области утверждает, что проблема с нехваткой койко-мест в ОПЦ является временной проблемой. Но пользователи Сети недоумевают, как здание площадью 22 тысячи квадратных метров не может вмещать поступивших в роддом беременных.