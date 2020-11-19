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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 1119

Облздрав Мангистау о лежащих в коридорах беременных: Большинство пациентов отнеслись с пониманием

В Мангистауском областном перинатальном центре сегодня вместо 250 женщин лежат 277 беременных. Еще 13 беременных и послеродовых женщин с коронавирусной инфекцией находятся изолированно, занимая целый отдельный блок. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Фото предоставила Насиба Балтаева
В управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали жалобу жительницы Актау на то, что из-за нехватки мест в областном перинатальном центре беременным приходится лежать в коридорах.

- То, что беременные лежали в коридоре, в областном перинатальном центре не стали скрывать. Это редкий случай и проблема носит временный характер. За последние два дня в отделение патологии беременных перинатального центра «Мать и дитя» поступили 39 женщин. Следует отметить, что в Мангистауском областном перинатальном центре на сегодня вместо 250 женщин лежат 277 беременных. В основном это женщины из районов, из группы высокого риска осложнений. Еще 13 беременных и послеродовых женщин с коронавирусной инфекцией находятся изолированно, занимая целый отдельный блок, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Как сообщили в облздраве, после врачебного обхода все пациенты были размещены по палатам. В родильных залах, в послеродовых отделениях и в гинекологическом отделении женщин в коридорах на сегодняшний день нет.

Ранее жительница Актау обратилась в редакцию lada.kz с жалобой на условия в областном перинатальном центре и заявила о давлении на ее сестру со стороны персонала медучреждения после того, как в Сети появилось фото женщин, лежащих в коридоре. В пресс-службе управления здравоохранения сделали заявление по этому поводу.

- Касательно давления на сестру одной из беременных женщин сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Большинство пациентов отнеслись с понимаем и поддерживают медицинских работников перинатального центра, - заключили в пресс-службе ведомства.

Управление здравоохранения Мангистауской области утверждает, что проблема с нехваткой койко-мест в ОПЦ является временной проблемой. Но пользователи Сети недоумевают, как здание площадью 22 тысячи квадратных метров не может вмещать поступивших в роддом беременных.

Облздрав Мангистау о лежащих в коридорах беременных: Большинство пациентов отнеслись с пониманием


Облздрав Мангистау о лежащих в коридорах беременных: Большинство пациентов отнеслись с пониманием


Облздрав Мангистау о лежащих в коридорах беременных: Большинство пациентов отнеслись с пониманием



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Комментарии ( 3 )

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NonameNo (Посетители) Сегодня, 11:33
rofl Большинство которые в койках лежат, конечно скажут так.

а что насчёт тех, кому коек не хватило. Никогда не видел таких тупеньких людей rofl
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 10:19
Может быть ,что бы строить музеи и библиотеки(не актуальные в нынешнее время),надо построить родильный дом ,который способен вместить всех?
Мне тоже не понятно как планировали , что уже сейчас ощущается нехватка мест? Что будет завтра?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:14
Большинство пациентов отнеслись с понимаем и поддерживают медицинских работников перинатального центра, - заключили в пресс-службе ведомства.

на меньшинство, лежащих в коридорах здания на 22 тысячи кв/м, можно и не обращать внимание.
может быть это и не вина, главврача этого центра - ведь не он строил и проектировал, но почему блин в новом (В НОВОМ!!!) центре не хватает мест???
вы завтра че будете делать???
 
 

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